فاينانشيال تايمز: جهاز قطر للاستثمار ينوي رفع حصته في «كريدي سويس»

يدرس جهاز قطر للاستثمار رفع حصته في بنك كريدي سويس السويسري، عبر شراء أسهم إلى جانب البنك الأهلي السعودي، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

ووفقا للتقرير، ستصبح نحو ربع أسهم كريدي سويس مملوكة لمستثمرين من الشرق الأوسط بموجب الصفقة.

وأحجمت كريدي سويس وجهاز قطر للاستثمار عن التعليق على التقرير.

وجاء التقرير بعد أن أعلنت كريدي سويس الشهر الماضي نيتها في جمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.01 مليار دولار) من مستثمرين لتمويل إعادة هيكلة للمجموعة وتعزيز ميزانيتها العمومية بعد سلسلة من الفضائح والخسائر.

وكان البنك الأهلي السعودي قد قال الأسبوع الماضي إنه سيدفع ما يصل إلى 1.5 مليار فرنك في كريدي سويس للحصول على حصة تصل إلى 9.9% وربما يضخ استثمارات في البنك الاستثماري.