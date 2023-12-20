فاينانشيال تايمز: تعثر الشركات الأمريكية ارتفع 30% خلال الثلاثة أرباع الأولى

كشف تقرير نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، تزايد حالات إفلاس الشركات بأكثر من 10% في معظم الاقتصادات المتقدمة هذا العام 2023.

وقالت الصحيفة إن حالات إفلاس الشركات الأمريكية ارتفع بنسبة 30% على أساس سنوي خلال العام المنتهي في سبتمبر الماضي، بعد عقد من التراجع.

وجاءت حالات الإفلاس بضغط من ارتفاع تكاليف الاقتراض وانتهاء إجراءات الدعم التي أقرتها الحكومات خلال فترة الجائحة.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن قطاع الشركات في العالم تضرر من موجة حالات إفلاس تحدث بوتيرة مكونة من رقمين، والتي لم يسبق لها مثيل في عقود.

وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفع عدد حالات التعثر المالي للشركات بنسبة 13% على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى سبتمبر 2023، لتسجل أعلى مستوى لها في ثماني سنوات.