«فاينانشيال تايمز» تتوقع رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة 0.75 نقطة مئوية

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي – البنك المركزي الأمريكي – سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية اليوم الأربعاء للمرة الرابعة على التوالي، حيث يواصل معركته طويلة الأمد لخفض معدلات التضخم المرتفعة باستمرار في الولايات، حسبما ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن ترفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى نطاق مستهدف جديد من 3.75% إلى 4% بعد اجتماعها الذي استمر يومين، مما يكثف قبضتها على اقتصاد أثبت أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا في مواجهة تشديد نقدي قوي.

ويأتي قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي للمضي قدمًا في زيادات أسعار الفائدة الهائلة وسط أدلة متزايدة على أن مشكلة التضخم الأكثر حدة منذ عقود لم تتحسن.

هذا على الرغم من الدلائل على أن طلب المستهلكين بدأ يهدأ وأن سوق الإسكان قد تباطأت بشكل كبير تحت وطأة أسعار الرهن العقاري المتصاعدة، والتي ارتفعت الأسبوع الماضي فوق 7%.

وأظهرت البيانات الصادرة منذ اجتماع سبتمبر الماضي تسارع نمو أسعار المستهلكين مرة أخرى عبر مجموعة واسعة من السلع والخدمات، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأساسية أصبحت أكثر رسوخًا.

كما لا تزال سوق العمل ضيقة للغاية، مع نمو قوي للأجور وعودة فرص العمل.

ويرى المحللون أن قرار الأربعاء سينقل سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى منطقة “تقييدية”، مما يعني أنه سيؤدي إلى خنق النشاط الاقتصادي بقوة أكبر.

وبالنظر إلى المدى الذي رفع فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بالفعل – من ما يقرب من الصفر مؤخرًا في مارس – يجري كبار المسؤولين والخبراء الاقتصاديين مناقشات عاجلة بشكل متزايد حول متى ينبغي على البنك المركزي الأمريكي إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة، خاصة منذ التغييرات في السياسة النقدية. حان الوقت للتصفية من خلال الاقتصاد.

قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة فكرة التباطؤ “في مرحلة ما” مرة أخرى في يوليو ، وتشير التوقعات المنشورة في اجتماع سبتمبر إلى دعم مثل هذه الخطوة في ديسمبر.

في اجتماع سبتمبر الماضي، توقع معظم المسؤولين أن يصل معدل الأموال الفيدرالية إلى 4.4% بحلول نهاية العام ، مما يشير إلى تراجع إلى رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة الشهر المقبل.

ويشعر الخبراء الاقتصاديون بالقلق من أنه من خلال إطالة أمد برنامج تشديد السياسة النقدية، يخاطر بنك الاحتياطي الفيدرالي بإحداث انكماش اقتصادي أكثر وضوحًا مما هو ضروري، فضلاً عن عدم الاستقرار في الأسواق المالية.

ويحذر بعض مراقبي بنك الاحتياطي الفيدرالي من أن النقاط الساخنة الأخيرة في سوق السندات الحكومية في المملكة المتحدة، والتي تطلبت من بنك إنجلترا التدخل ، تقدم حكاية تحذيرية.

ومع ذلك، سيتعرض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لضغوط لطمأنة الاقتصاديين والمستثمرين بأن إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة لا يعني انخفاضًا في الالتزام بالقضاء على ضغوط الأسعار.

ولتحقيق هذه الغاية، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بدعم ارتفاعات أسعار الفائدة التي تجاوزت مستوى الذروة البالغ 4.6% المخطط له في سبتمبر.