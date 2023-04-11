« فاينانشيال تايمز» : المستثمرون سحبوا 34 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية هذا العام

بدأ المستثمرون في تنويع محافظهم ، وتحويل جزء من أموالهم إلى أصول في أوروبا والصين بدلا من الولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” أن المستثمرين قاموا بسحب 34 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية هذا العام 2023، وفي الوقت نفسه اتجهت 10 مليارات دولار إلى صناديق الأسهم الأوروبية، في حين بلغت التدفقات إلى الصناديق الآسيوية نحو 16 مليار دولار.

وبحسب قناة روسيا اليوم ، فإن نزوح رؤوس الأموال من السوق الأمريكية يرتبط بالأزمة المصرفية في الولايات المتحدة والزيادة المستمرة في سعر الفائدة الرئيسي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي وصلت بالفعل إلى 5% ما يزيد من احتمال حدوث ركود اقتصادي.

يتم تشديد السياسة النقدية من قبل معظم البلدان، لكن تداعيات هذه الخطوة مختلفة، فمثلا انخفضت شركات التكنولوجيا، التي تراهن عليها الولايات المتحدة، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أكثر من الشركات في قطاعي المال والسلع، اللذين يركزان على أوروبا.

وفي أوروبا ارتفع المؤشر Stoxx 600 لأربعة أرباع متتالية وتفوق على مؤشر S&P 500 الأمريكي طوال العام، ويعد هذا أفضل أداء للمؤشر الأوروبي منذ العام 2008.

أما الاهتمام بالأسهم المالية الآسيوية فهو مرتبط بتوقعات التعافي السريع للاقتصاد الصيني بعد الخروج من الحجر الصحي.

قال المحلل سيرجي سوفيروف إن “الصين ودولا آسيوية أخرى أصبحت الآن نقطة جذب للمستثمرين، وفقا للتقديرات الرسمية، فإن الاقتصاد الصيني سينمو بنسبة 5% هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأسهم الجذابة في السوق المالية الصينية”.

بينما يتوقع أن تنمو الولايات المتحدة بنسبة 1% فقط أو حتى تدخل في حالة ركود في السيناريو السلبي.

من جهتها ترى الخبيرة الاقتصادية ناتاليا ماليخ أن فارق سعر الفائدة يعمل في صالح الصين، حيث يحافظ المنظم الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات منخفضة على عكس الولايات المتحدة.