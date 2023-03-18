فاينانشال تايمز: يو بي إس يدرس الاستحواذ على كريدي سويس المأزوم

يدرس بنك ” يو بي إس،” السويسري العملاق الاستحواذ على مواطنه “يو بي إس” الذي يمر بأزمة طاحنة في الوقت الحالي، حسبما أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن “يو بي إس” بدأ بالفعل محادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع لشراء بنك كريدي سويس المأزوم.

وخلال الأسبوع ضرب الاضطراب الأسواق بسبب احتمالية فشل بنك كريدي سويس، وأعلن البنك الوطني السويسري عن ضخ 54 مليار دولار أمريكي لمنع الإفلاس.

وأشار خبراء ومحللون وبنوك كبرى إلى هذه السيولة السريعة لن تساعد في حل أزمة البنك العملاق المأزوم.

وتأتي هذه الأنباء رغم تقرير من شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية أشار إلى رفض يو بي إس وكريدي سويس الإندماج الإجباري.

وذكرت بلومبرج أن يو بي إس فضلت التركيز على استراتيجيتها المعتمدة على الثروة، والمجموعة مترددة للاستحواذ على منافس أصغر.

وانتشرت أنباء عن استدعاء المدير المالي لكريدي سويس وفريقه للعمل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وعلى مدار الأسبوع عُقدت اجتماعات طارئة لأعضاء البنك المركزي الأوروبي، والفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة لبحث مدى الانكشاف على كريدي سويس، وحجم الأضرار التي ستصيبهم مع انهيار المصرف.