«فاينانشال تايمز»: الصين تقدم إجراءات تحفيزية بقيمة 44 مليار دولار لدعم اقتصادها

كشفت الصين النقاب عن حزمة من الإجراءات التحفيزية في محاولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد، وسط أزمة قطاع العقارات والسياسات الصارمة للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر ت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وأضاف مجلس الدولة الصيني 300 مليار يوان (44 مليار دولار) كدعم ائتماني عن طريق البنوك والمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة والتي تستخدمها بكين لتحفيز النمو الاقتصادي.

وسيرسل مجلس الدولة قوى عاملة معينة للإشراف على السلطات المحلية وذكر أن خطط التنفيذ التفصيلية يجب أن تكون جاهزة قبل أكتوبر.

ونقلت “فاينانشال تايمز” عن رئيس الوزراء الصيني “لي كه تشيانج” قوله إن هذا سيؤدي إلى تعزيز الاستهلاك والمساعدة في الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية في مسار ثابت.

وحث “لي” الحكومات المحلية في الصين على تسريع استخدامها لأكثر من 500 مليار يوان من الأموال التي تم توفيرها بالفعل من خلال زيادة إصدار السندات، كما وعدت بكين بإصدار 200 مليار يوان من السندات من قبل مجموعات الكهرباء المملوكة للدولة. ‏

جولدمان ونومورا يخفضان توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام

خفض كل من جولدمان ساكس و نومورا هولدينجز توقعاتهما بشأن النمو الاقتصادي للصين، مع تواصل أزمة إمدادات الطاقة التي أضافت مزيدًا من عدم اليقين إلى التوقعات.

وخفض بنك جولدمان ساكس التوقعات لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري إلى 3% من 3.3% توقعها سابقاً، مشيراً إلى أن النمو المتوقع للربع الثالث سيكون بحدود 3.5% وللربع الرابع 3.3%..

من جانبها، خفضت مجموعة نومورا هولدينجز توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الجاري إلى 2.8%، من التوقعات السابقة التي كانت عند 3.3%. فيما خفضت توقعات النمو للربع الثالث إلى 2.9% وللربع الأخير إلى 3.3%.