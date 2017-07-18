فاينانس هيرميس تغزو خدمات التخصيم قبل نهاية العام

خالد بدر الدينأعلن وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس المصرية، أن المجموعة تسعى للتوسع بقوة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وستبدأ تقديم خدمات التخصيم بمصر قبل نهاية العام.وأضاف حسونة، في مقابلة مع رويترز، أن المجموعة تق

خالد بدر الدين

أعلن وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس المصرية، أن المجموعة تسعى للتوسع بقوة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وستبدأ تقديم خدمات التخصيم بمصر قبل نهاية العام.





وأضاف حسونة، في مقابلة مع رويترز، أن المجموعة تقدمت منذ شهرين للحصول على رخصة لتقديم نشاط التخصيم- وهو معاملة مالية تبيع فيها الشركة ديونها المستحقة إلى طرف ثالث بسعر مخفض مقابل الحصول على تمويل فوري لمباشرة أعمالها- وحصلت على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية وبصدد الحصول على الموافقة النهائية.

وذكر حسونة: “بدأنا تأسيس الشركة وبإذن الله نبدأ النشاط في الربع الأخير من هذا العام، اهتمامنا منصبّ على التخصيم؛ لأن هدفنا تقديم حل متكامل للعملاء في الخدمات المالية غير المصرفية من خلال توفير تمويل قصير الأجل ومتوسط وطويل الأجل”.

وبدأت هيرميس التى تعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والأردن ولبنان وسلطنة عمان وباكستان، تقديم الخدمات المالية غير المصرفية والتى تشمل التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من خلال نشاط التأجير التمويلي في 2015 للمؤسسات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية.

وقال حسونة إن محفظة شركته في مجال التأجير التمويلي تبلغ نحو ملياري جنيه، ومركزها حاليًّا الرابع في السوق بين الشركات بحصة سوقية 10%، وهدفها، هذا العام، الحفاظ على نفس الحصة السوقية.

وتابع: “خلال العامين المقبلين نسعى لأن نكون بين أكبر شركتين في السوق، وأن نصل بمحفظة التمويل إلى خمسة مليارات جنيه بعد أن انتهينا الفترة الماضية من قرض دوّار مشترك مع بنك مصر بقيمة 500 مليون جنيه لمدة خمس سنوات، ولدينا عروض أخرى لرفع هذا التمويل أحدها من بنك مصر لزيادته إلى مليار جنيه”.

والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر؛ بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.

وأكد عضو مجلس الإدارة في شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر التابعة لهيرميس، أن حجم محفظة المجموعة في مجال التمويل متناهي الصغر 870 مليون جنيه من خلال أكثر من 120 ألف عميل وأكثر من 120 فرعًا في جميع أنحاء مصر، حيث تشجع الحكومة المصرية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ من أجل زيادة التوظيف ودعم نمو اقتصاد البلاد المنهك.

وقال حسونة وهو أيضًا رئيس قطاع ترتيب وهيكلة الديون في هيرميس، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، إن المجموعة تعمل على تقديم المشورة في ترتيب وهيكلة الديون لثلاث شركات بالمنطقة تسعى لقروض بنحو 700 مليون دولار، على أن تنتهي من هذه المعاملات قبل نهاية 2018.