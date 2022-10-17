«فاينانس إن موشن» تعتزم توقيع اتفاق تمويل مع بنك حكومى خلال مؤتمر المناخ cop27

تعتزم مؤسسة فاينانس إن موشن، مستشار صندوق «سند» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والصندوق «الأخضر» توقيع اتفاق مع أحد البنوك الحكومية لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة خلال مؤتمر المناخ cop27، المزمع انعقاده فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

قال محمد مرسى، المدير الإقليمى لمؤسسة فاينانس إن موشن، فى تصريحات لـ«المال» إن قيمة القرض الذى سيتم توقيعه مع البنك الحكومى تتراوح من 60 إلى 70 مليون دولار.

وأشار إلى أن جزءًا من القرض سيوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والآخر لصالح أعمال الطاقة المتجددة.

وبلغت قيمة القروض التى ضختها «فاينانس إن موشن» للسوق المصرية من خلال صندوقى «سند» و«الأخضر» 300 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021.

وتأسس صندوق «سند» فى 2011 من خلال بنك التنمية الألمانى، لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن طريق المقرضين المحليين.

وتشمل قائمة مستثمرى صندوق «سند»، بنك التنمية الألمانى بدعم مالى من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادى والتنمية، والاتحاد الأوروبى، وأمانة الدولة للشئون الاقتصادية فى سويسرا، ومصرف التنمية النمساوى، و«التنمية الهولندى».

ويهدف الصندوق «الأخضر» إلى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وتحسين كفاءة الموارد فى الدول.