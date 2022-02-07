بورصة وشركات

«فاينانس إن موشن» تستهدف زيادة محفظة قروضها إلى 350 مليون دولار العام الحالي

من خلال 4 صناديق منهم اثنان جديدان
منى عبدالباري 2:53 م, الأثنين, 7 فبراير 22 2:53 م, الأثنين, 7 فبراير 22

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كشف محمد مرسي، المدير الإقليمي لمؤسسة «فاينانس إن موشن» إن المؤسسة تستهدف زيادة محفظة القروض القائمة العام الحالي، إلى 350 مليون دولار، مقارنة بـ300 مليون دولار العام الماضي.

4 صناديق منهم اثنان جديدان

وقال مرسي إن المؤسسة ستضخ هذه القروض من خلال 4 صناديق هم “سند، والصندوق الأخضر”، إضافة إلى صندوقين آخرين أحدهما جديد ستطلقه الشركة العام الحالي، والآخر Lagreen الذي تم إطلاقه العام الماضي في أمريكا اللاتينية.

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وذكر أن المؤسسة ستطلق العام الحالي صندوقا جديدا -فضل عدم ذكر اسمه أو قيمته- لافتا إلى أنه سيركز على الاستثمار في القطاعات التي تهتم «فاينانس إن موشن» بالاستثمار فيها، وتشمل التكنولوجيا الخضراء، والطاقة البديلة، والمشروعات الزراعية، والتكنولوجيا المالية في عدة دول من بينها مصر.

وأشار إلى أن الجهات التي ستسهم في الصندوق هي نفسها التي ساهمت سابقا في صناديق «فاينانس إن موشن»، والتي تهتم بالاستثمار النظيف، وتشمل «KFW» الذراع الاستثمارية للحكومة الألمانية، ووزارة التعاون الألمانية، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الهولندي، وبنك التنمية النمساوي، والأمانة العامة الاقتصادية السويسرية (التابعة للحكومة السويسرية)، وهم المساهمون الرئيسيون، ومن القطاع الخاص «جى إل إس برايفت بنك»، وجهات أخرى.

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ونوه أيضا بأن المؤسسة ستضخ استثمارات جديدة في مصر من خلال صندوقها La green الذي تم تأسيسه العام الماضي.

وصندوق La green متخصص في مشروعات الطاقة النظيفة والتمويل الأخضر، وتم إطلاقه برأسمال مبدئي من الاتحاد الأوروبي، و«KFW» الذراع الاستثمارية للحكومة الألمانية، وفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة.

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بقلم منى عبدالباري

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