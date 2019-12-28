رياضة

فايلر يتحدث عن فوز الأهلي إفريقيا وإصابة سعد سمير وأجاي

تتطرق فايلر للحديث عن الإصابات داخل الفريق، موضحا أن إصابة سعد سمير أقوى من إصابة جونيور.
إسلام مصطفى 12:05 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19 12:05 ص, الأحد, 29 ديسمبر 19

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عبر رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، عن سعادته بتحقيق الأهلي لفوز اليوم على بلاتينيوم بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق وليد سليمان في الدقيقة السابعة برأسية، قبل أن يضاعف النتيجة بهدف ثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني والمباراة.

وقال فايلر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: «المباراة كانت صعبة خاصًة مع الدقائق الـ15 الأولى، ولكننا في النهاية نجحنا في الوصول إلى هدفنا وهو حصد الثلاث نقاط».

المباراة شهدت العديد من الإصابات التي تعرض لها لاعبو الأهلي، حيث تعرض سعيد سمير للإصابة في الدقيقة 14 من عمر المباراة خرج من أرض الملعب محمولًا على عربة نقل اللاعبين، ثم شارك رامي ربيعة في الدقيقة 17 بدلًا منه.

وتتطرق فايلر للحديث عن الإصابات داخل الفريق، موضحا أن إصابة سعد سمير أقوى من إصابة جونيور.

وقال إنه قرر تبديل جونيور بعد شعوره بآلام في الركبة، الأمر الذي رأه الجهاز الفني بضرورة إراحة اللاعب؛ لتفادي تفاقم الإصابة.

وعن كثرة الإصابات داخل الفريق، قال فايلر: «لا أرى كثرة إصابات ولكن هي نتيجة سوء حظ، فهو أمر طبيعي جدًا وأنا أراه كذلك، لست قلقًا في المباريات المقبلة من كثرة الإصابات».

ويتصدر كل من الهلال السوداني، النجم الساحلي والأهلي جدول المجموعة، بنفس الرصيد 6 نقاط، ويأتي بعد ذلك نادي بلاتينيو في المركز الأخير بدون أي رصيد من النقاط.

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بقلم إسلام مصطفى

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