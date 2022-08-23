فايكينج للبواخر والمقاولون العرب يفتتحان أحدث الفنادق العائمة بالأقصر

شارك المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، فى الاحتفالية الكبرى بمحافظة الأقصر والتي شهدت افتتاح الفندق العائم فايكنج أوزوريس المملوك لشركة فايكينج للبواخر للسياحة، والذي يعد أحدث منشآتها السياحية العملاقة بنهر النيل، وذلك بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسيدة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار.

وكانت شركة المقاولون العرب قد انتهت من بناء الفندق العائم داخل ترسانتها بالمعصرة.

وفى كلمته أشاد تورستن هيجين رئيس مجلس إدارة شركة فايكنج للبواخر السياحية بمستقبل السياحة فى مصر، ووجه الشكر لشركة المقاولون العرب على الالتزام و الجودة الكبيرة التى تتميز بها أعمالها فى مجال تصنيع الفنادق العائمة، وكشف عن اعتزامه تصنيع المزيد من الفنادق العائمة للعمل بمصر.

من جانبه وجه المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب، الشكر لرئيس شركة فايكنج على ثقته الكبيرة، مشيرا الى أن التعاون بين الشركتين يشهد تطورا كبيرا.

وأوضح أن الشركة تقوم حاليا ببناء 3 فنادق عائمة لشركة فايكنج، مما يمثل انطلاقة كبرى فى مجال تصنيع البواخر السياحية، وإضافة هامة للسياحة فى مصر فى ظل إشادة شركة فايكنج بالأمن الذى تشهده مصر وتشجيع الاستثمار فى مجال السياحة.

شهد مراسم التدشين عددا كبيرا من كبار الشخصيات الأجنبية فى مجال السياحة العالمية ومحمد البنا، وشريف البنا رئيس شركة فايكينج نايل كروز إيجيبت، والمهندس خالد عيسى عضو مجلس تنفيذي الشركة.

والمهندس أحمد عيسى رئيس قطاع التصنيع، والمهندس أسامة الدسوقى مدير إدارة ترسانة المعصرة المنفذة للأعمال،والمهندس علاء عبد الحميد نائب مديرالادارة للشئون الفنية.

وتعد الباخرة فايكينج أوزوريس أحدث المنشآت السياحية بنهر النيل، وهى بطول كلى يبلغ 72 مترا، وعرض 14.5متر، وارتفاع 10.30 متر، و يصل وزنها إلى 750 طنا، وتضم 41 غرفة وسويت.

وتم إنشائها بإشراف من هيئة الإشراف البحرية الدولية اللويدز ريجيستر الإنجليزية، وتعد واحدة من الواجهات السياحية والاستثمارية العالمية فى الفنادق العائمة بنهر النيل.

وقد تم التصميم والتنفيذ ليواكب أحدث تكنولوجيا بناء السفن الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة طبقا لمتطلبات هيئة الملاحة النهرية المصرية.

جدير بالذكر أن ترسانة المعصرة هى الوحيدة بالقاهرة التى تصنع هذا النوع من الفنادق العائمة لامتلاكها أحدث المعدات، كما تتوافر بها الخبرات العالية فى هذا المجال والتى تكونت على مدار ما يقرب من 40 عام.

وتمتلك الترسانة رافع سفن حمولة 1600 طن، بالإضافة إلى التقنيات الفنية التى تمتلكها ترسانة المعصرة والتى تجعلها رائدة فى هذا المجال، وتعتبر الترسانة إحدى القلاع الصناعية بشركة المقاولون العرب، بجانب تاريخها العريق فى صناعة الفنادق والمطاعم العائمة والعائمات وإجراء أعمال الصيانة المتكاملة للوحدات النهرية.

إلى جانب مشاركتها فى تصنيع وتركيب القطاعات المعدنية للمشروعات الكبرى والقومية التى تقوم بها الشركة، كما قامت بتنفيذ مايقرب من 90 فندقاً عائماً ومطعم سياحي خمس نجوم.

وبارجات نقل البضائع والأتوبيسات النهرية والعائمات واليخوت واللنشات والقاطرات والأوناش العائمة حمولات حتى 150طن والبنتونات العائمة بمتطلبات هیئات الإشراف الدولية البجرية.