فايز عريبي رئيسًا لنادي طنطا

وكالات: أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي طنطا، التي أجريت الجمعة، برئاسة المستشار منتصر عبدالعال فوز المحاسب فايز عريبي برئاسة النادي، وحصل على 4 آلاف و981 صوتا، بينما حصل منافسه سامي فودة على 2000 صوت. وفي منصب نائب رئيس النادي فقد فاز به أحمد ثروت، وفاز محمد حسنى ابوفريخة بأمين الصندوق،

وكالات:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي طنطا، التي أجريت الجمعة، برئاسة المستشار منتصر عبدالعال فوز المحاسب فايز عريبي برئاسة النادي، وحصل على 4 آلاف و981 صوتا، بينما حصل منافسه سامي فودة على 2000 صوت.

وفي منصب نائب رئيس النادي فقد فاز به أحمد ثروت، وفاز محمد حسنى ابوفريخة بأمين الصندوق، وفي عضوية مجلس الإدارة فوق السن فاز هشام أبوالعنين وياسر عنتر وعصام شوبير ومحمد ابراهيم أبوسويلم وابراهيم سرور.





وفي عضوية المجلس تحت السن فاز كل من أحمد رياض المنشاوي ومحمد ابراهيم.

وعلى صعيد آخر، صرح خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بطنطا بأنه سيتم تدعيم صفوف الفريق بـ 4 لاعبين في الإستبدال خلال يناير القادم، وسيتم استبدال اللاعبين الذين لم يثبتوا جدارتهم في الفريق.

وقال خالد عيد إنه منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، عقب لقاء الفريق مع الإسماعيلي الذي انتهى بفوز الإسماعيلي بهدف للاشيء في المبارة التي أقيمت بستاد طنطا.

وأضاف أنه من المقرر أن يستـأنف الفريق تدريباته اليوم السبت استعدادا لمواجهة فريق الإتحاد السكندري على ملعب الإتحاد بالإسكندرية ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الممتاز المقرر اقامتها الثلاثاء القادم.

وأكد خالد عيد أنه يعمل على علاج الأخطاء التي وقع فيها بعض اللاعبين خلال مباراتي حرس الحدود والإسماعيلي خاصة أنهم يفتقدون لخبرة إنهاء الهجمات، بالإضافة إلى أخطاء بعض اللاعبين في التمركز الدفاعي وخط الوسط.