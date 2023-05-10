«فايزر وثيرمو فيشر ساينتيفيك» تعقدان شراكة لدعم مرضى السرطان في 30 دولة

أبرمت

«فايزر» و«ثيرمو فيشر ساينتيفيك» اتفاق تعاون يهدف إلى المساعدة في تعزيز إمكانية و صول مرضى سرطان الرئة والثدي إلى الاختبارات القائمة على تسلسل الجيل التالي (NGS) في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت الفحوصات الجينية المتقدمة محدود أو غير متوفرة في السابق، ومن هذا المنطلق، فإن المساعدة في تمكين الوصول إلى اختبار تسلسل الجيل التالي على الصعيد المحلي من أجل توفير تحليل أسرع للجينات المرتبطة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتحديد العلاج المناسب لكل مريض .

وبموجب هذا الاتفاق سوف تحدد «ثيرمو فيشر» المختبرات المحلية التي سوف تستخدم تقنية تسلسل الجيل التالي والتأكد من أنها تمتلك البنية التحتية اللازمة والموظفين المدربين واتخاذ تدابير مراقبة الجودة لتلبية معايير الصناعة لخدمات اختبار NGS لسرطان الثدي والرئة.

وسوف تسعى شركة «فايزر» للوصول الى طرقً لتمكين المرضى من إجراء اختبار NGS لهذه الأنواع من السرطان بأسعار معقولة والعمل على زيادة وعي مقدمي الرعاية الصحية فيما يتعلق بفوائد الاختبارات المتقدمة.

وستواصل الشركتان تقييم الفرص للتوسع جغرافيًا، بالإضافة إلى اختبار أنواع سرطانات أخرى.

يجب لأي شخص يواجه تشخيصاً بالسرطان الوصول إلى الاختبارات الحيوية

وقال جاريت هامبتون، رئيس التسلسل السريري وعلم الأورام لدى «ثيرمو فيشر ساينتيفيك» إنه يجب لأي شخص يواجه تشخيصاً بالسرطان الوصول إلى الاختبارات الحيوية التي يمكن أن تتطابق مع خطة علاج مناسبة ومحسّنة وتوجيه رعايته بشكل أفضل.

ونهدف إلى تقديم اختبار تسلسل الجيل التالي السريع إلى عدد متزايد من المختبرات اللامركزية، بالقرب من المكان الذي يعالج فيه المرضى.

لا يمكن دائماً علاج السرطان بطريقة سطحية

وقال نيك لاغونويش، الرئيس العالمي لشركة «فايزر» للأسواق الناشئة إنه كلما زاد فهمنا للعلم المعقد الذي يقف وراء مرض السرطان، كلما أصبح بإمكاننا علاجه بشكل أفضل. لقد تعلمنا من تجاربنا أنه لا يمكن دائماً علاج السرطان بطريقة سطحية، إذ غالباً ما يتطلب الأمر اعتماد نهج محدد يقوم على خصائص المرض الدقيقة.

وأضاف أنه قد يكون الوصول إلى تسلسل الجيل التالي محدوداً أو لا يمكن لمرضى السرطان تحمّله في أنحاء عديدة من العالم. ومن هذا المنطلق، فإن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين رحلة المرضى العلاجية ومساعدتهم في زيادة حظوظهم في تحقيق نتائج أفضل.