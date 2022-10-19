«فايزر» للأدوية تحقق مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه في 2021

حققت شركة «فايزر» للأدوية الأمريكية مبيعات بقيمة 2.9 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

قالت شركة فايزر إنها تعتزم توفير ما يصل إلى ستة ملايين جرعة علاجية من دوائها المضاد لكوفيد-19، لصندوق جلوبال فاند غير الحكومي من أجل الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل بهدف معالجة التفاوت في مكافحة فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأوضحت الشركة أن جرعات علاج باكسلوفيد ستكون متاحة من خلال آلية الاستجابة لكوفيد-19 التابعة للصندوق لصالح 132 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل هذا العام، شريطة موافقة الجهات التنظيمية المحلية.

وقالت «فايزر» في بيان، إنها لن تسعى إلى تحقيق أي أرباح بعد الآن من بيع الأدوية ذات براءة الاختراع الخاصة بها، إلى 45 دولة منخفضة الدخل، مضيفة أن الخطة تشمل 23 دواء ولقاحا، لها جميعًا براءة اختراع، لعلاج أمراض التهابات مُعدية ونادرة، وبعض أنواع السرطان.

وأضافت أن الأدوية واللقاحات الجديدة ستباع بسعر التكلفة، وكانت الشركة قد تعرضت في السابق لانتقادات بسبب جني أرباح من اللقاحات المرتبطة بفيروس كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة «ألبرت بورلا» في بيان أنَّ هذا الاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة من شأنها تعزيز الوصول العادل للدواء للمرضى المعرضين لمخاطر عالية في الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

فايزر ستستحوذ على شركة بيوهيفن Biohaven للأدوية

كشفت شركة فايزر عن نيتها الاستحواذ على شركة بيوهيفن Biohaven للأدوية القابضة مقابل 11.6 مليار دولار نقداً، للحصول على علاج معتمد للصداع النصفي.

وستدفع شركة فايزر مبلغ 148.50 دولار للسهم مقابل جميع أسهم شركة Biohaven القائمة.

كما سيحصل مساهمو بيوهيفن، بما في ذلك فايزر، على نصف حصة من شركة New Biohaven، وهي شركة جديدة ستحتفظ ببعض المركبات قيد التطوير.

وستحصل شركة فايزر على عقار rimegepant، الذي يُباع باسم Nurtec ODT في الولايات المتحدة وVydura في الاتحاد الأوروبي، جنباً إلى جنب مع مركب آخر قيد التحقيق باعتباره رذاذا أنفيا للصداع النصفي.

واتفقت فايزر وبيوهيفن على التعاون لبيع العقارين خارج الولايات المتحدة. في ذلك الوقت، استثمرت شركة فايزر 350 مليون دولار للاستحواذ على 2.6% من الأسهم العادية لشركة بايوهيفن مقابل 173 دولاراً للسهم.