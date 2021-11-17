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فايزر تسعى للحصول على موافقة أمريكية لأقراصها المضادة لفيروس كورونا

قالت شركة "فايزر" إنها أكملت تقديم طلبها للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ لعقارها "باكسلوفيد"، من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية
محمد عبد السند 2:46 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 2:46 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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قالت شركة فايزر إنها تسعى للحصول على تصريح في الولايات المتحدة لأقراصها التجريبية المضادة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” والتي قللت من فرصة دخول المستشفى أو الوفاة للبالغين المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة بنسبة 89 % خلال تجربة سريرية.

وقالت شركة “فايزر” إنها أكملت تقديم طلبها للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ لعقارها “باكسلوفيد”، من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، بما في ذلك بيانات من التجربة السريرية لشركة الأدوية.

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ويمكن أن يكون هذا العقار سلاحا جديدا مبشرا في مكافحة الجائحة لأنه يمكن تعاطيه مبكرا خلال العلاج في المنزل للمساعدة في دخول مرضى كورونا “كوفيد-19” المستشفى والوفاة.

ويمكن أن يصبح هذا الدواء أيضا أداة مهمة في الدول والمناطق التي لا تستطيع الحصول بسهولة على اللقاحات أو بها معدلات تطعيم منخفضة.

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إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 4ر254 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأربعاء، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 54ر7 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 254 مليونا و 372 ألفا.

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وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 114 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 542 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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بقلم محمد عبد السند

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