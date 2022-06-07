«فايزر» ترعى المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول Africa Health ExCon

أعلنت شركة فايزر عن رعايتها للمعرض والمؤتمر الطبي الأول Africa Health ExCon، والذي انطلق في الفترة من 5 وحتى 7 يونيو الحالي تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتنظيم من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ويحمل المؤتمر هذا العام شعار “بوابتك نحو الابتكار والتجارة”، بمشاركة أكثر من 800 متحدث وخبير دولي في المجال الطبي، ويتضمن ما يزيد على 350 جلسة و20 ورشة عمل.

تأتى رعاية فايزر لمعرض ومؤتمر “صحة إفريقيا Africa Health ExCon” للعام الثاني على التوالي إيمانًا منها بأهمية مشاركة وتبادل الخبرات والمعرفة لتنمية وتطوير القطاعين الطبي والصحي على المستويين المحلى والإقليمي، لتعزيز ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بما يساهم في تحقيق الامن الصحي للمواطنين.

من جهته، أعرب دكتور يسري نوار، المدير العام لشركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية عن سعادته بحضور فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستضافته ورعاية لهذا المؤتمر المهم في نسخته الأولى والذي يأتي استكمالًا للمؤتمرات الإقليمية التي تهتم بمستقبل الرعاية الصحية في أفريقيا والعالم العربي.

مستحضرات فايزر في مصر تخدم ملايين المرضى

وأضاف نوار: “إننا سعداء وفخورون أن أكثر من 85% من مستحضرات فايزر في مصر تخدم ملايين المرضى وكلها متوطنة بصناع محليين.” وأضاف: “تتوافق رؤيتنا مع رؤية مصر 2030 والتي ترتكز على محاور التعليم والصحة والابتكار والمعرفة. وتنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي: 1) دعم المبادرات الرئيسية للصحة، والتعاون المشترك مع الهيئات الصحية التي أنشأت حديثًا، والبحث السريري والعلمي وتوطين الصناعات.

وعبر الدكتور “نوار” عن فخره بتوقيع مذكرة تفاهم بين شركة فايزر والحكومة المصرية خلال الأيام القادمة والتي تتضمن حزمة من الاستثمارات المحتملة لشركة فايزر، والتي سيتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث وإمكانية توطين ونقل أحدث التكنولوجيا المتخصصة في إنتاج واحد من أهم المستحضرات البيولوجية لفايزر في مصر، حيث ستكون مصر أول دولة على مستوى الشرق الأوسط وخامس دولة على مستوى العالم بعد روسيا والأرجنتين وتركيا وجنوب أفريقيا تقوم بهذه النقلة النوعية.

الجدير بالذكر، أن تتمتع شركة فايزر بخبرة تزيد عن 60 عاماً في مصر في مجال صناعة الدواء، حيث تعمل على تطوير وتصنيع وتوفير الأدوية عالية الجودة، وتعزيز الصحة، وزيادة الوعي بمختلف الأمراض والمجالات العلاجية، وتطوير حلول الوقاية بالشراكة مع الحكومة المحلية ومؤسسات الرعاية الصحية، كما تساهم فايزر في تنمية وتعزيز القطاع الصحي في مصر من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات والمؤتمرات لعرض أحدث الحلول الطبية لتحسين حياه المرضى والقائمين على رعايتهم. بالإضافة الي ذلك، تتضمن فعاليات المؤتمر عدة جلسات لعرض أحدث التقنيات التكنولوجية، فضلاً عن طرح ومناقشة العديد من المبادرات الهامة في المجال الطبي، وتتنوع المبادرات المزمع مناقشتها ما بين “المبادرة المصرية للقضاء على سرطان عنق الرحم”، بهدف حماية سيدات مصر وإفريقيا من سرطان عنق الرحم، بالإضافة إلى مناقشة هامة حول مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العضلي.