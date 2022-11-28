«فايزر» تحقق مبيعات بقيمة 849 مليون جنيه في الربع الأول من 2022

حققت شركة «فايزر» للأدوية مبيعات بقيمة 849 مليون جنيه في سوق الدواء المصري، خلال الربع الأول من عام 2022

ووصلت مبيعات شركة «فايزر» إلى 2.9 مليار جنيه في سوق الدواء المصري خلال عام 2021.

وأعلنت الشركة عن افتتاح مقرها الجديد غدًا الثلاثاء، بمنطقة التجمع الخامس، ضمن استراتيجية الشركة للتوسع في السوق المصري وتوفير علاجات عالية الجودة ومبتكرة تعتمد على أحدث طرق البحث والتطوير.

أعلنت الشركة أنها تتوقع أن تصل قيمة مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19»، الذي طورته بالاشتراك مع «بيونتك» إلى 15 مليار دولار، على أن ترتفع أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود لاستخدامه.

أشارت تقديرات مؤسسة «مورجان ستانلي» المتخصصة بالخدمات المالية والاستثمارية، إلى إمكانية تحقيق «فايزر» لعائدات تصل قيمتها إلى 19 مليار دولار من بيع لقاحها في عام 2021 فقط، إلى جانب 975 مليون دولار ستحصدها من ذات المصدر هذا العام.

توقعت شركة فايزر أنها ستحقق إيرادات قياسية في 2022، متوقعة بيع 32 مليار دولار من جرعات كوفيد- 19، و22 مليار دولار من الأقراص المضادة للفيروس باكسلوفيد، هذا العام.

وبدأت الشركة تجربة سريرية في أواخر الشهر الماضي على لقاح «كوفيد» الذي يستهدف متحور «أوميكرون» في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، وقال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا إن الشركة تتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول شهر مارس.

وتعمل «فايزر» وشريكتها بيونتيك أيضًا مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتسريع ترخيص لقاح كوفيد 19 للأطفال دون سن الخامسة، وهي الفئة العمرية الأخيرة المتبقية في أمريكا غير المؤهلة للتحصين.

وتتوقع الشركات أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات سيحتاجون في النهاية إلى 3 جرعات، لكنهم يعملون للحصول على أول جرعتين مصرَّح بهما من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير أثناء الانتهاء من التجارب على الجرعة الثالثة.