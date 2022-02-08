«فايزر» تتوقع مبيعات قياسية لمنتجاتها المضادة لـ«كوفيد-19»

توقعت شركة فايزر أنها ستحقق إيرادات قياسية في 2022، حيث قالت الشركة، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع بيع 32 مليار دولار من جرعات كوفيد- 19، و22 مليار دولار من الأقراص المضادة للفيروس باكسلوفيد، هذا العام.

توقعات مبيعات شركة فايزر

وبدأت “فايزر” تجربة سريرية في أواخر الشهر الماضي على لقاح “كوفيد” الذي يستهدف متغير “أوميكرون” في البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا، وقال الرئيس التنفيذي ألبرت بورلا إن الشركة تتوقع أن يكون اللقاح جاهزًا بحلول شهر مارس.

وتعمل شركة فايزر وشريكتها بيونتيك أيضًا مع إدارة الغذاء والدواء لتسريع ترخيص لقاح “كوفيد” للأطفال دون سن الخامسة، هذا الشهر، وهي الفئة العمرية الأخيرة المتبقية في أمريكا غير المؤهلة للتحصين.

وتتوقع الشركات أن الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 5 سنوات سيحتاجون في النهاية إلى 3 جرعات، لكنهم يعملون للحصول على أول جرعتين مصرَّح بهما من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير أثناء الانتهاء من التجارب على الجرعة الثالثة.