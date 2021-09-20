فايزر: الجرعات المضادة لكوفيد-19 تعزز الأجسام المضادة لدى الأطفال

قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك إن لقاحهما المضاد لكوفيد-19 كان آمنا وأنتج استجابات قوية من الأجسام المضادة في أجساد الأطفال من 5 إلى 11 عام ضمن اختبار واسع النطاق ربما يفسح الطريق للبدء في تطعيم الأطفال خلال أشهر قليلة قادمة.

تطعيم الأطفال

وتقول وكالة بلومبرج إن النتائج التي طال انتظارها تقدم للمرة الأولى إشارات حول قدرة اللقاح المضاد لكوفيد على حماية الأطفال الأصغر سنا.

وزادت الضغوط لتعزيز مناعة الأطفال في الولايات المتحدة التي شهدت بدء عام دراسي جديد تزامنا مع ارتفاع الإصابات بمتحور دلتا.

وفي تجربة تمت بمشاركة 2,268 شخص، أدت جرعتين بمقدار 10 مايكروجرام لكلا منهما، أي ثلث جرعة البالغين، إلى انتاج مستويات من الأجساد المضادة تضاهي تلك التي أفرزتها تجربة تمت بمشاركة أشخاص في أعمار تتراوح بين 16 إلى 25 عاما ممن حصلوا على جرعات البالغين وبآثار جانبية مماثلة، بحسب الشركتين.

وتخطط فايزر وبيونتيك للتقدم بطلب الشهر الجاري للحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام طارئ لهذا العقار المخصص للأطفال.

وتعتزم الشركتان كذلك مشاركة البيانات مع الجهات الرقابية في أوروبا.

وتقول بلومبرج إن الحصول على هذه الموافقة ستعني دخول مرحلة جديدة مهمة من حملة تعزيز المناعة في الولايات المتحدة التي شهدت التصديق الكامل بالفعل على استخدامها بشكل طارئ في تطعيم البالغين سن 16 فما فوق وسن 12 إلى 15.

وصعدت أسهم شركة فايزر بنسبة 1.4% إلى 44.50 دولار في نيويورك، وهبطت أسهم شركة بيونتيك بنسبة 2.7%.