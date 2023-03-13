«فايزر إنك» تشتري «سيجين» المصنعة للأدوية المضادة للسرطان بقيمة 43 مليار دولار

أعلنت “فايزر إنك” أنها ستشتري شركة “سيجين” (Seagen) المصنِّعة لأدوية مضادة للسرطان، بقيمة إجمالية 43 مليار دولار؛ بهدف الحصول على عقاقير الشركة المضادة للأجسام التي تكافح الأورام.

وفقًا لبيان صادر اليوم الاثنين، ستدفع “فايزر” 229 دولارًا مقابل السهم نقدًا لشركة “سيجين”، وهو ما يزيد بمقدار الثلث عن سعر إغلاق سهم شركة الأدوية البالغ 172.61 دولار يوم الجمعة.

الأدوية المضادة للسرطان

تُعتبر “سيجين” شركة رائدة في تطوير نوع مختلف من الأدوية يُسمى “اقترانات الأجسام المضادة والأدوية” (ADCs)، فتوفر هذه الأدوية الدقيقة عقاقير قاتلة للسرطان قوية لدرجة أنها تكون سامة جدًّا في حال استخدامها بطريقة أخرى.

تستخدم آلية التنفيذ الجديدة الأجسام المضادة لترسيب تركيز قوي من الدواء مباشرة في موقع الورم، ما قد يزيد فعاليته مع آثار جانبية أقل.

آلية تمويل صفقة “سيجين”

تتوقع “فايزر” تمويل الصفقة بدرجة كبيرة من خلال 31 مليار دولار من ديون جديدة طويلة الأجل، والباقي مزيج من التمويل قصير الأجل والنقد المتوافر حاليًّا. من المتوقع أن تسهم “سيجين” بأكثر من 10 مليارات دولار في الإيرادات المعدَّلة حسب المخاطر في عام 2030.

ارتفع سهم “سيجين” 34% منذ بداية العام، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ نحو 32.2 مليار دولار.