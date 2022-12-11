فايزة هنداوي: أشارك في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للفيلم القصير ويضم أفلام عالمية

قالت الناقدة السينمائية فايزة هنداوي للمال إنها تشارك كعضو بلجنة تحكيم أفلام مسابقة رائد السينما بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته الرابعة، الذي تبدأ فعالياته 17 ديسمبر الجاري حتى 22 للشهر نفسه .

وأشارت إلى أن اللجنة يرأسها محمد بيومي رائد السينما ، وسيتم منح جائزة أحسن فيلم بالاضافة لجائزة لجنة التحكيم والتنويه أيضا من خلال اللجنة التي تشارك فيها .

وأضافت هنداوي أن المهرجان يضم في فعالياته في دورته الرابعة الأيام القادمة ، 9 أفلام سينمائية منها ، ويشارك معها في هذه اللجنة الناقدة السينمائية دكتورة صفاء عمارة والناقد السينمائي أحمد عسر أيضا .

وستقام فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان بقاعة مركز الابداع الفني بسينما الهناجر وكذلك سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية ، والعروض سكون مجانية .

وتابعت قائلة أن المهرجان يضم في فعالياته العديد من الأفلام السينمائية من دول مختلفة في العالم .