فايد: 31 مليار جنيه محفظة القروض ببنك عودة

سهير محمدقال محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة مصر إن إجمالى محفظة القروض وصلت إلى 31 مليار جنيه، وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.2 مليار جنيه وتمثل نحو 13 % من اجمالى القروض مشيرا إلى أنه تم ضخ 500 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزى للsmes. وأوضح فايد فى تصريحات صحفية على ها

سهير محمد

قال محمد عباس فايد العضو المنتدب لبنك عودة مصر إن إجمالى محفظة القروض وصلت إلى 31 مليار جنيه، وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 3.2 مليار جنيه وتمثل نحو 13 % من اجمالى القروض مشيرا إلى أنه تم ضخ 500 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزى للsmes.

وأوضح فايد فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الرؤساء التنفيذيين أن البنك ضخ 30 مليون دولار لتطوير البنية التكنولوجية.

وأوضح أن قرار المركزى بإلغاء قيود السحب والإيداع بالنسبة لشركات استيراد السلع غير الأساسية مؤشر جيد للسوق ومسالة عودة السوق السوداء يتوقف على حجم الاستيراد وإن كان من المستبعد ان تكون هناك شراهة فى الاستيراد بسبب التضخم الذى يحد من حركة البيع

وأكد فايد أن ضخ أكثر من 9 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقارى هو تطور جيد ولكن المشكلة ليست فى التمويل فهناك مشكلات اخرى مثل التسجيل والوحدات المتاحة ودخل ثابت ومستقر للمقترض لان المدد تصل الى 10 سنوات حتى وان كانت هناك ضمانة فليس الهدف من التمويل ان يحصل البنك على الضمانة

وأشار إلى أن محفظة التمويل العقارى للبنك ضمن مبادرة المركزى نحو 200 مليون جنيه

وعلى جانب آخر أكد أنه تم الاقتراب من الانتهاء من المقر الجديد للبنك فى التجمع الخامس حيث أنه فى مرحلة التشطيبات وندرس حاليا عروض التشطيب لتحديد التكلفة النهائية للمقر مشيرا إلى أنه من المقرر الانتقال إليه خلال عام