فايد يبحث التعاون الزراعى مع ممثل الجوار الأوروبى للتنمية

بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة تهانى عبد الحكيم مدير الدراسات بمعهد “سيام مونبيليه” ومنسق برنامج الجوار الأوروبى للزراعة والتنمية الريفية، سبل التعاون بين الوزارة والمعهد فى تطوير الإرشاد الزراعى فى مصر.

واستعرض فايد خلال اللقاء تقرير المعهد حول التوصيات الخاصة بإصلاح نظام الإرشاد الزراعى فى مصر، والتى خلصت إليها ورش العمل الثلاث التى تم تنظيمها فى مصر، بمشاركة أعضاء المجموعة الاستشارية من المعنيين بالوزارة، بما يساهم فى صياغة مقترح مشروع لإصلاح النظام الإرشادى فى مصر.

وناقش اللقاء أيضاً سبل التعاون فى تطوير التعاونيات الزراعية، بالتنسيق مع برنامج مبادرة الجوار الأوروبى، حيث تم وضع رؤية استراتيجية لهذا القطاع، بالاستفادة من خبرات الدول الأخرى الرائدة فى هذا المجال، بحيث يشمل التطوير أيضاً الصعيدين الهيكلى والوظيفى.

وأكد البنا فى نهاية الاجتماع إمكانية أن يشمل التعاون المستقبلي، تطوير سلاسل القيمة، بحيث يتم اختيار أحد المحاصيل الاستراتيجية أو التصديرية لتطوير عناصر سلسلة القيمة الخاصة به، بما يساهم فى زيادة الإنتاج والصادرات من هذا المحصول، ورفع دخل الفلاح أيضاً.