فايد: من المتوقع وصول «المتجددة» إلى 42% من إجمالي مصادر الطاقة بحلول 2035

قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إنه من المتوقع أن نصل بالطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي مصادرها بحلول عام 2035.

وأضاف فايد خلال الجلسة الأولى «الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، في المؤتمر الاقتصادي «الناس والبنوك» تحت عنوان الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر، أنه خلال الأعوام الماضية انتهجت مشاريع إطلاق العديد من المشاريع القومية للطاقة المتجددة مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وجبل الزيت.

وتابع فايد، أن البنك المركزي أطلق العديد من الأوراق الاسترشادية خاصة بتحفيز البنوك للقيام بوضع قواعد للحوكمة، مشيرا إلى أنه في العام 2022 أصدر تعليمات ملزمة للبنوك لتأسيس إدارات للاستدامة.

وتتناول الجلسة الأولى الدور الذي تلعبه البنوك في دعم وتمويل انتقال الدولة نحو اقتصاد أخضر وأكثر استدامة، كما تسلط الضوء على مختلف المبادرات التي اتخذتها البنوك في مصر لتعزيز الاقتصاد الأخضر، مثل الاستثمار في المشاريع المتجددة وتقديم قروض بشروط مواتية للشركات العاملة في أنشطة صديقة للبيئة.