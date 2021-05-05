تأميـــن

«فايدتي» تؤسس كيانين بمجالات «الوساطة فى التأمين» و«الحلول التقنية»

الأول يخضع لإشراف «الرقابة المالية»
المال - خاص 10:00 ص, الأربعاء, 5 مايو 21 10:00 ص, الأربعاء, 5 مايو 21

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 قال صلاح شافعى رئيس مجلس إدارة شركة «فايدتى» للوساطة فى التأمين، والمدير التنفيذى لشركة «فايدتى» للحلول التقنية ش.ذ.م.م، إن الشركة الأولى حصلت على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة فى التأمين من الهيئة العامة للرقابة المالية ويقتصر نشاطها على أعمال الوساطة فى التأمين.

ونشرت جريدة المال بعددها الصادر يوم الأحد الموافق 25 أبريل 2021 خبر تحت عنوان (فايدتى تتعاقد مع بنوك «القاهرة» و«عوده» و«SAIB» و«ABK» لتقديم منتجاتها المالية، بينما حصلت «فايدتي» للوساطة رسميًّا على رخصة نشاط السمسرة فى التأمين.

وأضاف أن الشركة الثانية – «فايدتى للحلول التقنية» ش.ذ.م.م.- هى شركة مؤسسة وفقًا لأحكام قانون الشركات وقانون الإستثمار وتعمل فى مجال أعمال التوصيف والتحليل والتصميم وإنتاج وتطوير وتشغيل البرامج والتطبيقات وإنشاء قواعد البيانات ونظم المعلومات الإلكترونية وتمتلك وتشغل الموقع الإلكتروني www.faydety.com الذى يعرض محتواه مقارنة بين المنتجات البنكية والمصرفية فى مصر للعامة، وقامت بالتعاقد مع عدة بنوك لعرض منتجاتها المصرفية على موقع فايدتى الإلكتروني.

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وأوضح شافعي أن لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة وكيان قانونى مستقل وإدارة منفصلة.

و«فايدتى» هى كيان ناشئ جديد انضم حديثًا إلى عالم التمويل والتأمين، معتمدًا على أنظمة التكنولوجيا المالية، فى توفير وتبسيط إجراءات حصول الأفراد على تمويل بنكى أو التأمين، إذ تقوم بإتاحة التقدم للمنتجات المالية المختلفة للبنوك المتعاقدة معها عبر موقع «فايدتي» الإلكتروني، الذى يقوم بتوصيل العميل إلى الجهة البنكية المناسبة له.

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كان شافعي، صرح لـ «المال» أن شركة «فايدتي» للوساطة فى التأمين، حصلت رسميًا فى الأسبوع الماضي، على الرخصة النهائية لمزاولة النشاط، عقب موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على ملف الشركة.

وتستعد «فايدتى للوساطة فى التأمين» لبدء تقديم المنتجات والخدمات التأمينية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، اذ ستوقع عقوداً مع 3 شركات تأمين متناهى الصغر.

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اما على صعيد شركة «فايدتى للحلول التقنية»، فإنها تعاقدت مع 4 بنوك وهى «القاهرة» و«عودة» و«الأهلى الكويتي» و«SAIB»، على تقديم خدماتها ومنتجاتها عبر موقع الشركة الإلكتروني.

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بقلم المال - خاص

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