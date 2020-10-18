«فايدتى» تخطط لطرح منتجات 20 بنكاً على منصتها فى 2021 بدعم من «المركزى»

“فايدتى” كيان ناشئ جديد انضم حديثًا إلى عالم التمويل والتأمين، متسلحًا بأنظمة التكنولوجيا المالية، فى توفير وتبسيط إجراءات حصول الأفراد على تمويل بنكى أو التأمين على مناحى الحياة المختلفة.

تأسست “فايدتى” فى أكتوبر عام 2019، على يد صلاح شافعى، العضو المنتدب السابق بشركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، بالإضافة إلى محمد يونس، الرئيس التنفيذى السابق لبنك الاستثمار “رينيسانس كابيتال”.

وبطموحات كبيرة تسعى “فايدتى” إلى تقديم منتجات التمويل بشكل أكثر سهولة، ملقية كامل تركيزها على الأفراد، حاورت “المال” مؤسسى الشركة، حول طبيعة عملها وأهدافها خلال المرحلة المقبلة.

فى البداية أكد صلاح شافعى، الشريك المؤسس لشركة “فايدتى”، أن الفكرة تقوم على استخدام أنظمة التكنولوجيا المالية فى توصيل الفرد بالمنتج التمويلى المناسب له، سواء على صعيد متطلبات وشروط الحصول على التمويل أو قدرة الفرد على السداد.

استهداف إتاحة منتجات التمويل من الأنشطة غير المصرفية خلال عامين

وأضاف فى حواره مع “المال” أن “فايدتى” ستقوم بإتاحة كافة المنتجات التمويلية المختلفة على مراحل زمنية، إذ ستبدأ بمنتجات البنوك والتأمين فى المرحلة الأولى، ثم ستضيف اليها منتجات التمويل من الأنشطة المالية غير المصرفية فى المرحلة الثانية التى من المستهدف ان تبدأ عقب عامين من العمل الفعلى.

صلاح شافعى، الشريك المؤسس لشركة “فايدتى”

وكشف شافعى، أن “فايدتى” تلقت دعمًا كبيرًا من البنك المركزى المصرى فى ظل توجهه نحو تطبيق الشمول المالى والاعتماد على التكنولوجيا المالية فى سبيل التحول إلى المجتمع اللانقدى، موضحًا ان دعم “المركزى” ساهم فى وصول “فايدتى” لعدد كبير من البنوك.

وأوضح أن دعم “المركزى” تمثل فى تسهيل تحديد لقاءات مع مسئولى البنوك المختلفة، بالإضافة إلى فهم القوانين المنظمة للعمل فى القطاع المصرفى، مع شرح مستهدفات المرحلة المقبلة، حتى تتمكن “فايدتى” من التجهيز لها وأبرزها “التوقيع الإلكترونى”، بجانب المساعدة فى إستصدار الرخص رغم تبعية الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية.

ولفت شافعى، إلى أن “فايدتى” تقدمت للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب للحصول على رخصة نشاط “سمسرة التأمين”، مشيرًا إلى ان ما سيميز الشركة هو استهدافها للأفراد، اذ ستكون الوسيط بين العميل الفرد وبين البنك أو شركة التأمين.

مباحثات مع 4 شركات تأمين لإتاحة وثائقها

وأفصح مؤسس “فايدتى”، عن دخول الشركة فى مفاوضات مع 4 شركات تأمين من أجل اتاحة منتجاتهم على منصة الشركة، بالإضافة إلى مباحثات مع 10 بنوك وافق منهم 8 على التعاون قبل تعطل تلك المفاوضات بسبب انتشار جائحة “كورونا.

الحصول على موافقة 8 بنوك قبل تعطل الاتفاقات بسبب جائحة “كورونا”

ولفت إلى ان “فايدتى” ستعمل من خلال موقعها الإلكترونى على توفير خدمات البنوك وإتاحة الفرصة للأفراد فى الوصول إلى المنتج المناسب لهم، حيث سيستطيع العميل التعرف على شروط الاقتراض المناسبة من البنوك وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة عبر موقع “فايدتى”.

وتابع أن “فايدتى” ستقوم بالتواصل مع البنك المستهدف لبحث الملف والوصول إلى القرار النهائى، سواء بذهاب العميل للتوقيع وإستكمال إجراءات صرف القرض أو تقديم حلول فى حالة وجود أية عوائق، سيتم البحث عن بنك أخر مناسب لمواصفات العميل.

وأشار إلى ان “فايدتى” ستقدم منتجات شركات التأمين عبر موقعها الإلكترونى، مشددًا على ان العميل سيوفر الوقت والمجهود فى البحث عن المنتج المناسب له، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المالية.

وأوضح مؤسس شركة “فايدتى” والعضو المنتدب السابق بشركة سى آى كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، أن العميل لن يتحمل أى مصروفات مقابل استخدامه لخدمات “فايدتى” والتى ستتحصل على ايراداتها من البنوك على هيئة عمولة من العقود المبرمة بين الطرفين.

وشدد شافعى، على ان “فايدتى” ستكون الحل المثالى لإستغلال مبادرات البنك المركزى وحجم السوق فى ظل انتشار فيروس كورونا والحاجة إلى تقليل الاحتكاك بين المواطنين، وسرعة إنجاز المعاملات، اذ ستتم كافة الإجراءات من خلال التعامل الإلكترونى حتى الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهى توقيع العقود.

وأكد أن مميزات “فايدتى” ستكمن فى جذب شريحة جديدة من العملاء الذين لا يفضلون التعامل مع البنوك، بالإضافة إلى تقديم ملفات متكاملة مما يساعد فى إنجاز عمليات التمويل والإقراض ومن ثم تعاظم حجم سوق الإقراض فى مصر.

وعن تمويل الشركة، أكد شافعى، أن شركته تعمل خلال الفترة الراهنة من مواردها الذاتية، لافتًا إلى ان المرحلة الأولى لا تحتاج إلى موارد مالية كبيرة، عكس المراحل التالية التى ستشمل توسعات على صعيد التطبيق الإلكترونى للشركة.

بدء أول جولة تمويلية مستهدفة فى الفترة من يونيو إلى ديسمبر القادم

وكشف مؤسس شركة فايدتى، أن الأخيرة تعد خطة لزيادة رأسمالها – الذى لم يفصح عنه- لافتًا إلى أن الخطة تستهدف الحصول على تمويلات خارجية، مرجحًا انطلاق أول جولة تمويلية مستهدفة فى الفترة من يونيو إلى ديسمبر القادم.

وأوضح شافعى، أن شركته تستهدف إتاحة كافة منتجات التمويل المالى غير المصرفى، خلال خطة تصل إلى عامين، مشيرًا إلى أن منصة “فايدتى” ستجمع كافة المنتجات من أكثر من جهة متنافسة.

اطلاق “الأبلكيشن” فى الربع الأول من 2021 وتفعيل الموقع الإلكترونى خلال أيام

ولفت مؤسس شركة فايدتى، إلى أن شركته تعمل على إطلاق التطبيق الإلكترونى الخاص بهواتف الأندرويد فى شهر ابريل المقبل، على ان يتتبعه اطلاق نسخة خاصة من التطبيق للهواتف “IOS” فى شهر يونيو المقبل.

وتابع موضحًا أن “فايدتى” إنتهت من إعداد موقعها الإلكترونى فى شهر يونيو الماضى، فيما تم اتاحته فعليًا للعملاء خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكد شافعى، أن “فايدتى” تستهدف أى منتج تمويلى فى السوق المحلية وإتاحته للعملاء من خلال منصتها الإلكترونية.

وأشاد شافعى، بمبادرات البنك المركزى الأخيرة التى تستهدف تنشيط وتبسيط إجراءات الحصول على تمويل من البنوك، التى ستصب فى صالح شركات التكنولوجيا المالية، متوقعًا تحقيق معدلات نمو مرتفعة بذلك النشاط خلال الفترة المقبلة.

وقام البنك المركزى المصرى بعدة مبادرات، أهمها تخفيض سعر الفائدة بنسبة %3، وتأجيل كافة الاستحقاقات الإئتمانية للعملاء والأفراد، وكذلك مبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الطبيعية (الأفراد)، وإلغاء القوائم السوداء، وإلغاء القوائم السلبية للعملاء الحاصلين على قروض لأغراض اسهلاكية، وتخفيض مدد الإفصاح عن المعلومات التاريخية للعملاء بعد السداد.

بالإضافة إلى التنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنوك والعملاء، وإتاحــة 100 مليــار جنيه بعائــد ســنوى %8 متناقص، لتمويــل شركات القطـاع الخـاص الصنـاعى والـشركات العاملـة فى المجـال الـزراعى والإنتـاج والتصنيـع الـزراعى.

من جهته قال محمد يونس، الشريك المؤسس لـ”فايدتى”، إن فكرة إنشاء الشركة جاذبة للغاية، إذ أنها تمثل وسيطًا مرنًا بين البنوك وشركات التأمين وبين العملاء الأفراد، سيمنح العملاء الفرصة الكاملة للتعرف على كافة المنتجات وإختيار الأنسب لهم دون جهد وعناء.

وأضاف أن “فايدتى” تهتم بالجانب التعليمى والتثقيفى من خلال منصتها الإلكترونية، إذ تُعد مكتبة كبيرة على موقعها الإلكترونى، مرتبطة بمجال التمويل والقطاع المصرفى، والتأمين.

ولفت يونس، إلى أن المكتبة تنشر شهريًا نحو 30 مقالاً عن قطاع التمويل والتأمين، فى ظل سعيها لنشر ثقافة التمويل بين الأفراد.