فاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية 1.3%

رويترز
قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم، إن الأسعار العالمية للغذاء تراجعت 1.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وبلغ مؤشر فاو، الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 176.4 نقطة الشهر الماضي بانخفاض قدره 1.3% عن مستواه في سبتمبر، وجاءت أسعار منتجات الألبان في مقدمة السلع التي سجلت أكبر هبوط مع تراجعها بنسبة 4.2%.
وقالت الفاو إنه من المرجح أن تتوازن أسواق الحبوب في 2017-2018، متوقعة أن الانتاج العالمي سيتجاوز بفارق صغير المحصول القياسي المسجل العام الماضي، ليصل إلي 2.613 مليار طن.
لكنها توقعت أن ينخفض إنتاج القمح بنسبة 1% عن العام الماضي ليصل إلى 752.8 مليون طن فيما يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض في المحصول في الولايات المتحدة وتراجع متوقع في محصول أستراليا.