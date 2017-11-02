فاو: تراجع أسعار الغذاء العالمية 1.3%

رويترز قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم، إن الأسعار العالمية للغذاء تراجعت 1.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.وبلغ مؤشر فاو، الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبا



رويترز



قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم، إن الأسعار العالمية للغذاء تراجعت 1.3% في أكتوبر الماضي مقارنة بسبتمبر، لكنها ارتفعت بنسبة 2.5% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.

وبلغ مؤشر فاو، الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 176.4 نقطة الشهر الماضي بانخفاض قدره 1.3% عن مستواه في سبتمبر، وجاءت أسعار منتجات الألبان في مقدمة السلع التي سجلت أكبر هبوط مع تراجعها بنسبة 4.2%.

وقالت الفاو إنه من المرجح أن تتوازن أسواق الحبوب في 2017-2018، متوقعة أن الانتاج العالمي سيتجاوز بفارق صغير المحصول القياسي المسجل العام الماضي، ليصل إلي 2.613 مليار طن.

لكنها توقعت أن ينخفض إنتاج القمح بنسبة 1% عن العام الماضي ليصل إلى 752.8 مليون طن فيما يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض في المحصول في الولايات المتحدة وتراجع متوقع في محصول أستراليا.