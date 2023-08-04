«فاو» تحذر من تفاقم أزمة غذاء في السودان نتيجة للصراع

حذرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) من تفاقم أزمة الغذاء في السودان ، وذلك مع استمرار الصراع والتدهور الاقتصادي بالبلاد، وأكدت المنظمة فى تقرير لها الخميس فى جنيف أن هناك حاجة ماسة الى دعم إنساني عاجل ومكثف للمجتمعات الريفية.

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنه وفقا لآخر التوقعات يعانى أكثر من 20.3 مليون شخص يمثلون أكثر من 42% من سكان البلاد من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي أو أعلى) وذلك بين يوليو وسبتمبر 2023.

وذكرت أنه مقارنة بنتائج التحليل الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي تم إجراؤه في مايو 2022 فقد تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأكدت المنظمة أن الوضع حرج حيث تتصارع الولايات الأكثر تضررا مع الصراع النشط بما في ذلك الخرطوم وجنوب وغرب كردفان ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور حيث يعاني أكثر من نصف السكان من الجوع الحاد.

ولفتت إلى أن العنف أدى إلى نزوح واسع النطاق لأكثر من 2.6 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد وأجبر أكثر من 700 الف شخص على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة فى الوقت الذى تعرضت البنية التحتية الحيوية بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية ومصادر الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية لأضرار جسيمة مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ونوهت المنظمة الى أن اضطرابات السوق وارتفاع أسعار المواد الغذائية أدت الى تفاقم معاناة السكان للوصول الى السلع والخدمات الأساسية.

المنظمة الدولية قالت إن التوقعات للفترة القادمة من أكتوبر 2023 الى فبراير 2024 ترسم صورة مقلقة حيث من المحتمل أن يواجه حوالي 15 مليون شخص انعداما للأمن الغذائى من المرحلة الثالثة من التصنيف الدولى أو مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي الحاد – وهو أعلى رقم مسجل يتزامن مع موسم الحصاد في البلاد كما انه من المتوقع أن تكون دارفور الكبرى وكردفان الكبرى وولاية الخرطوم هي المناطق التي بها أكبر عدد من الناس في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأزمة (المرحلة الثالثة) والرابعة الطوارئ .

وذكر التقرير أن جهود المنظمة لمكافحة أزمة الغذاء تعرقلها الموارد المحدودة مشيرة إلى انها تحتاج وبشكل عاجل إلى 65 مليون دولار للوصول الى مليون و255 الف أسرة ضعيفة (حوالي 6.3 مليون شخص) وتزويد الأسر الزراعية الرعوية ببذور عالية الجودة والتدريب لموسمي الزراعة الشتوية والصيفية لعام 2023.