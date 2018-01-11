فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ 2014

خالد بدر الدين أعلنت منظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز إلى 174.6 نقطة خلال العام الماضى بارتفاع 8.2 % عنه فى عام 2016 ليسجل أعلى قيمة سنوية له منذ 2014، غير أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تظل منخفضة 24% عما كانت عليها في 2011

خالد بدر الدين

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة FAO التابعة للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار الغذاء العالمية قفز إلى 174.6 نقطة خلال العام الماضى بارتفاع 8.2 % عنه فى عام 2016 ليسجل أعلى قيمة سنوية له منذ 2014، غير أن أسعار الغذاء في الأسواق العالمية تظل منخفضة 24% عما كانت عليها في 2011.

ومع ذلك فقد أكدت المنظمة أن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في ديسمبر الماضى بالمقارنة مع الشهر السابق في ظل انخفاض حاد في أسعار الألبان والزيوت النباتية والسكر.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر أسعار الغذاء الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر سجل 169.8 نقطة في ديسمبر الماضى منخفضا 3.3% عنه نوفمبر من عام 2017.