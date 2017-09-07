فاو: أسعار الغذاء العالمية قفزت 6% فى أغسطس

خالد بدر الدين أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية قفزت خلال شهر أغسطس الماضى بحوالى 6% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. ومع ذلك فقد تراجعت أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1.3% خلال الشهر الماضى بالمقارنة مع يوليو من هذا العا

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة الأغذية والزراعة FAW التابعة لمنظمة الأمم المتحدة يوم الخميس، أن أسعار الغذاء العالمية قفزت خلال شهر أغسطس الماضى بحوالى 6% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

ومع ذلك فقد تراجعت أسعار الغذاء العالمية بأكثر من 1.3% خلال الشهر الماضى بالمقارنة مع يوليو من هذا العام بعد ارتفاعها لمدة 3 شهور على التوالي وذلك بسبب هبوط أسعار الحبوب والسكر واللحوم.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر أسعار الغذاء للمنظمة الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحم والسكر هبط إلى 176.6 نقطة في المتوسط في أغسطس الماضى أو ما يعادل انخفاض بنسبة 1.3% عن قيمة المؤشر فى شهر يوليو الماضى.

ورفعت فاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2017-2018 إلى 2.611 مليار طن بما يفوق قليلا المستوى القياسي الذي سجله إنتاج الحبوب العام الماضي، كما رفعت أيضا توقعاتها لإنتاج القمح العالمي إلى 748.8 مليون طن خلال ذلك الموسم.