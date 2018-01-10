فاولر يكشف دور صلاح فى تعويض رحيل كوتينيو

على المصرى يؤمن الإنجليزى روبي فاولر، مهاجم نادى ليفربول الأسبق، بقدرة الدولى المصرى محمد صلاح لاعب الريدز، خلال الفترة المقبلة، على تعويض رحيل زميله بالفريق، البرازيلى فيليب كوتينو، إلى برشلونة الإسبانى، مشيرا إلى أن فريقه لا يمر بأزمة عقب رحيل نجمه للفريق الكتالونى. وأكد فاولر، خلال

على المصرى

يؤمن الإنجليزى روبي فاولر، مهاجم نادى ليفربول الأسبق، بقدرة الدولى المصرى محمد صلاح لاعب الريدز، خلال الفترة المقبلة، على تعويض رحيل زميله بالفريق، البرازيلى فيليب كوتينو، إلى برشلونة الإسبانى، مشيرا إلى أن فريقه لا يمر بأزمة عقب رحيل نجمه للفريق الكتالونى.

وأكد فاولر، خلال مؤتمر صحفى عقدته شركة تطوير مصر، أنه تابع مسألة رحيل كوتينيو، ويعلم أهمية دور محمد صلاح هداف ليفريول فى مختلف المسابقات، ومنتخب مصر، في المرحلة القادمة مع الفريق الذى يقوده فنيا الألمانى يورجن كلوب.

وأضاف النجم الدولى الإنجليزى الأسبق، أنه لا يشعر أن ليفربول يمر بأزمة نتيجة رحيل اللاعب البرازيلي، الذي اختار الانتقال لبرشلونة، مشيرا إلى أن وجود صلاح، وتألقه مع الفريق أمر يساهم في تقليل تأثير رحيل كوتينيو.

وشدد على أن صلاح لاعب موهوب وسريع، وقادر على إعادة أمجاد الريدز بأدائه القتالي وروحه العالية.

وأوضح مهاجم ليفربول المعتزل، أنه لا يعلم الكثير عن الدوري المصري ولا يتابعه، ولكنه يثق أن مصر مليئة بالمواهب، بدليل أنها أنجبت لاعبًا بقيمة محمد صلاح أفضل لاعب في إفريقيا.

وأكد أن صلاح والسنغالي ساديو ماني لاعبان رائعان، ولديهما قدرات هجومية مميزة، موضحًا أن اللاعبين ليس بينهما أي خلاف أو صراع، كما يحاول البعض أن يردد بل يعملان بشكل رائع لمصلحة الفريق.

وأبدى فاولر ثقته في قدرة يورجن كلوب، على تحقيق نتائج جيدة، والتقدم في دوري أبطال أوروبا لأبعد نقطة ممكنة، بجانب التواجد في المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي مع نهاية الموسم.

ووجه فاولر رسالة إلى محمد صلاح، مؤكدًا أنه لاعب موهوب، وعليه الحفاظ على تألقه لكسب ثقة جماهير ليفربول.

وكانت شركة تطوير مصر، كبرى شركات الإستثمار العقاري في مصر، أعلنت اليوم الأربعاء، عن إطلاق شراكتها مع نادي ليفربول الإنجليزى.

وستصبح الشركة هى الشريك الرسمي العقاري للنادي العريق في مصر، وستقوم بالإعلان عن مشروعاتها في مواقع التواصل الاجتماعي للريدز، وكافة قنواتها التسويقية الأخرى، وذلك لدعم مشروعات الشركة في مصر والترويج مع قيام الشركة بالتوسع في أسواق جديدة في القارة الأوروبية إنطلاقاً من المملكة المتحدة خلال فصل الربيع القادم، وستتيح الشراكة لعملاء تطوير مصر عدداً من الفرص المبتكرة، ومنها زيارة ملعب انفيلد، معقل فريق ليفربول، بالإضافة لمجموعة قيّمة من الهدايا الأصلية التي تحمل العلامة التجارية الرسمية للنادي.