فاورس: التحسن الملحوظ بقطاع المخبوزات أنقذ إيرادات دومتي خلال الربع الثالث

قالت بحوث شركة “فاروس” إن التحسن الملحوظ في أداء قطاع المخبوزات أنقذ مستويات إجمالي الإيرادات بشركة “العربية للصناعات الغذائية –دومتي” بنتائج أعمال الربع الثالث من العام الجاري.

وأشارت “فاروس”، إلى أن أداء قطاع الجبن بالشركة تراجع خلال تلك الفترة ما جعل الإيرادات تحقق نموا محدودا، وسجلت قيمة 724 مليون جنيه بصعود 5% على أساس سنوي و 1.9% على أساس ربعي .

ولفتت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إلى أن مبيعات قطاع الجبن تأثرت تأثرًا كبيرًا بتراجع إيرادات مبيعات الجبن الأبيض نتيجة انخفاض أحجام المبيعات الموجهة للقطاع الحكومي والسوقي المحلي، وقد شكلت إيراداتها 68% من إجمالي إيرادات الربع الثالث مقارنة مع 76% في الربع الثالث 2019.

وأشارت “فاروس” إلى أن إيرادات قطاع إنتاج الجبن بنسبة 9.6% سنويًا و6.6% ربعيًا إلى 494 مليون جنيه.

أما قطاع المخبوزات، فأشارت أن مبيعاته حققت ارتفاعًا كبيرًا على أساس سنوي على الرغم من إغلاق المدارس والجامعات خلال هذه الفترة، وساهم بنسبة 18% في إجمالي الإيرادات المسجلة في الربع الثالث 2020 مقارنة مع 11% في الربع الثالث 2019. خ

وارتفعت إيرادات القطاع 69.6% سنويًا و32.4% ربعيًا إلى 133 مليون جنيه، إضافة إلى ذلك، ارتفعت مبيعات قطاع إنتاج العصائر بنسبة 1.9% سنويًا و18.5% ربعيًا إلى 98 مليون جنيه.

وتوقعت “فاروس” أن تستفاد الشركة من قرار إعادة افتتاح المدارس والجامعات، مما سيؤثر بالإيجاب على أداء قطاعي المخبوزات والعصائر.

ورجحت أن الإدارة ستركز على قطاع المخبوزات نظرًا لأنه يتمتع بمستوى هامش مجمل الأرباح الأكبر، مما سيساعد في حماية مستويات الهوامش والربحية من التنافسية الشديدة في سوق الجبن الأبيض.

ولفتت إلي أن الشركة من المتوقع أن تتخذ إجراءات تصحيحية فيما يتعلق بمبيعات الجبن الأبيض من أجل استعادة مساره الصحيح لتحقيق معدلات نمو المبيعات والربحية المرجوة.