رياضة

فان دايك يغيب عن مباريات ليفربول بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

أعلن نادي ليفربول خضوع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك, لجراحة في الركبة, بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي, خلال مباراة إيفرتون. ولم يتمكن فان دايك من استكمال مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد, أمس السبت, وخرج مصابا في بداية اللقاء,…

المال - خاص 12:31 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20 12:31 ص, الأثنين, 19 أكتوبر 20

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أعلن نادي ليفربول خضوع مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك, لجراحة في الركبة, بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي, خلال مباراة إيفرتون.

ولم يتمكن فان دايك من استكمال مباراة ليفربول وإيفرتون في ديربي الميرسيسايد, أمس السبت, وخرج مصابا في بداية اللقاء, بعد تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس التوفيز، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

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وأصدر ليفربول بيانا رسميا, قال فيه: “أصيب فيرجيل فان دايك في أربطة الركبة بعد اصطدامه بجوردان بيكفورد حارس إيفرتون, بعد 5 دقائق من انطلاق ديربي الميرسيسايد”.

ولم يعلن ليفربول مدة غياب فيرجيل فان دايك, كاشفا: “لم يتم وضع جدول زمني محدد لعودته إلى الملاعب من جديد”.

ومن المقرر أن يبدأ فان دايك بعد الجراحة برنامج تأهيلي مع الفريق الطبي بالنادي, لتمكينه من الوصول إلى كامل لياقته البدنية في أقرب وقت ممكن.

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