فانوس رمضان يزين معهد الدراسات التقنية التابع للأكاديمية العربية قبيل الافتتاح

أمانى العزازي يفتتح معهد الدراسات التقنية والفنية التابع لمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أولى فصوله الدراسية بفرع الأكاديمية ببورسعيد أكتوبر المقبل، مستقبلا 40 دارسا من خريجى الدبلومات الفنية والصثناعية وقال الدكتور عصام البكل، مدير مجمع الصناع

أمانى العزازي



يفتتح معهد الدراسات التقنية والفنية التابع لمجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، أولى فصوله الدراسية بفرع الأكاديمية ببورسعيد أكتوبر المقبل، مستقبلا 40 دارسا من خريجى الدبلومات الفنية والصثناعية



وقال الدكتور عصام البكل، مدير مجمع الصناعة، إن الدراسة بالمعهد تستغرق عامين، بمعدل ٤ تيرم وتبلغ تكلفة الدراسة بالتيرم 10 آلالف جنيه.

وأشار البكل، إلى أن الخريج يحصل على شهادة معتمدة من وزارة التعليم العالى، ومن أكبر دور النشر العالمية “بيرسون”، و التى تعتبر أكبر جهة مانحة للشهادات المهنية.

ولفت إلى أن الشهادة تمكن الخريجين من الالتحاق بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية وفقا لضوابطها.



وقال إن شركة ايزى كير، تبرعت بتقديم ١٠٠ منحة مجانية للدراسة بالمغهد لأبناء الشهداء الراغبين التقدم للمغهد والدراسة به والحاصلين على 85% فى الثانوية العامة، كما تبرعت بعدد ٢٠ منحة مجانية لأبناء الصعيد وتحمل تكاليف إقامتهم.



وأكد مدير مجمع خدمة الصناعة استعداده لتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الفنية المدربة حيث يختص بتخريج كوادر مدربة



كما يضم المجمع ورش خدمية وورش معدنية وانتاجية لخدمة اغراض التدريب وتلبية احتياجات الأكاديمية بالإضافة إلى مركز بحوث واستشارات وتأهيل المصانع والشركات لتطبيق منظومة السلامة والصحه المهنية، وفق البكل



وقال البكل إن ورش مجمع خدمة الصناعة صممت أكبر فانوس خشبي يحمل شعار الأكاديمية العربية احتفالا بشهر رمضان المبارك .



