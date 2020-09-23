فانسى فوود تتوقع 50 مليون جنيه مبيعات بالنصف الثانى من 2020

بعد إعادة تقييم خطة العام الحالى

قال علاء البهي، رئيس مجلس إدارة شركة فانسى فوود للصناعات الغذائية إن شركته قامت بإعادة تقييم خطتها البيعية للعام الحالى فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، ما ترتب عليه توقعات بتحقيق 50 مليون جنيه مبيعات خلال فترة النصف الثانى من 2020.

وقال البهى لـ»المال» إن مبيعات شركته تأثرت بشدة فى النصف الأول من العام الحالى حيث سجلت 10 ملايين جنيه فقط، وذلك نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وما أدت إليه من إغلاق للمطاعم، والفنادق، ووقف حركة الطيران والسفر، والتى ألقت بظلالها على الصادرات المستهدفة للشركة.

ولفت إلى أن شركته قامت فى بداية النصف الثانى من العام الحالي، بإعادة النظر فى خطتها البيعية للعام الحالي، نتيجة فيروس كورونا المستجد، لتخفضها إلى 60 مليون جنيه، مقارنة مع 90 مليون جنيه مستهدفة سابقا.

علاء البهى: الشركة تواصل خطتها الاستثمارية بإضافة خط إنتاج جديد

علاء البهي، رئيس مجلس إدارة فانسى فوود للصناعات الغذائية

وحول الخطة الاستثمارية للعام الحالي، قال البهى إنها لم تتأثر حيث ستقوم الشركة بإضافة خط الإنتاج الثانى لمصنعها، و ذلك مطلع أكتوبر المقبل، ليصل إجمالى استثمارات خطى الانتاج الموجودين بالشركة لـ 350 مليون جنيه.

وأضاف البهى أن شركته التى بدأت نشاطها فى إبريل 2019، قامت بتشغيل خط إنتاجها الأول مع إطلاق النشاط، فيما يتم تركيب وتشغيل الخط الثانى بداية أكتوبر القادم.

وأكد أن شركته تستهدف الوصول بعدد خطوط إنتاجها إلى 6، مشيرا إلى أن المبانى التى سيتم فيها تركيب خطوط الإنتاج الأربعة المتبقية جاهزة، وكاملة المرافق، وأن الخطوط سيتم تركيبها تباعا مع توفر السيولة لدى الشركة.

وتوجد «فانسى فوود» بمنطقة المطورين بالتوسعات الشمالية لمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 11 ألف متر مربع، وتتضمن مبنيين، المصنع، والمبنى الإداري، وتعمل الشركة فى مجال المخبوزات بجميع أنواعها، وأيضًا منتجات الكرواسون والباتيهات.

يذكر أن البهى الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، كان أسس فانسى فود بمشاركة مستثمرين آخرين تخارجوا من ماس فود جروب التى استحوذت عليها شركة كيللوج الأمريكية عام 2015، فى صفقة بلغت قيمتها 50 مليون دولار.