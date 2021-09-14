«فانسى فود» تتفاوض لتصدير 10% من إنتاجها للسوق السعودية

قال المهندس علاء البهى رئيس مجلس الإدارة بشركة «فانسى فود للصناعات الغذائية»، إن الشركة تُجرى خلال الفترة الحالية مباحثات متقدمة مع أحد الكيانات بدولة السعودية لبدء تصدير جزء من انتاجها للسوق هناك بواقع %10 من إجمالى إنتاج الشركة وذلك للمرة الأولى

ولفت إلى أن الشركة تُضيف نشاط التصدير الخارجى للمرة الأولى، مشيرًا إلى أنها كانت صدرت سابقًا جزءا من إنتاجها للسوق الليبية إلا أنهُ توقف منذ فترة وتحديدًا مع بدء جائحة الفيروس، لتُعد الشركة محاولاتها للتصدير بالسوق السعودى مجددًا.

علاء البهى: المبيعات تحسنت بنحو %50 خلال الأشهر الأولى من 2021

علاء البهى رئيس مجلس الإدارة بشركة «فانسى فود للصناعات الغذائية»

وأضاف البهى فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الشركة تعتزم مواصلة توسعاتها بالصادرات خلال الفترة المقبلة بالتوجه للأسواق الأفريقية ودول الخليج.

وعلى صعيد توسعات الشركة، أشار إلى أن «فانسى فود» تبحث إضافة خط إنتاج جديد لها خلال شهر نوفمبر المقبل، موضحًا أن الشركة كانت تعمل بخط إنتاج واحد منذ بدء عمل المصنع بشهر أبريل لعام 2019، لافتًا إلى أنها تمر حاليًا بالخطوات النهائية لتركيب خط ثان والثالث يتم بحثهُ بنوفمبر المقبل.

وعلى صعيد وضع المبيعات، قال إن الأوضاع البيعية خلال العام الجارى أفضل من نظيره السابق، موضحًا أن نسبة المبيعات تحسنت بنحو %50 خلال الشهور الأولى من العام الجارى 2021 مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضى 2020.

وأشار إلى أن التحسن جاء بدعم من مجموعة من العوامل، لافتًا إلى أن منتجات الشركة سجلت بالفترة الحالية حوالى 280 منتجا تتضمن أنواع وأحجام مختلفة من المخبوزات، فيما تعتزم مواصلة زيادتها تباعًا بالفترات المقبلة وصولاً لـ300 منتج قبل نهاية عام 2021.

وأوضح أنهُ من ضمن المنتجات التى طرحتها الشركة مؤخرًا أنواع مختلفة من الحلويات، لتعويض حالة التراجع التى شهدها قطاع المخبوزات بتلك الفترة نتيجة تأثر القطاع الفندقى.

وتجدر الإشارة إلى أن «فانسى فود» كانت تعتمد بشكل أساسى على توريدات المخبوزات للقطاع الفندقي، وهو ما أثر بشكل كبير على أداء الشركة نتيجة حالة الإغلاق التى شهدها القطاع خلال الفترات الماضية.

وعن تأثيرات الموجة الرابعة على أداء «فانسى فود» قال المهندس علاء البهي، أن التأثيرات مُبهمة حتى الوقت الحالى ولا تستطيع أى من الشركات تحديدها.

وتعمل «فانسى فود» بقطاع الصناعات الغذائية وتحديدًا بمجال تصنيع المخبوزات والحلويات وأيضًا منتجات الكرواسون والباتيهات، وتمتلك مصنعًا واحدًا بمدينة 6 أكتوبر الصناعية، تم افتتاحه فى أبريل من عام 2019.

وأسس «البهى» الرئيس السابق للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، شركة «فانسى فود» بمشاركة مستثمرين آخرين تخارجوا من «ماس فود جروب» التى استحوذت عليها شركة كيللوج الأمريكية، فى صفقة وصلت قيمتها إلى 400 مليون جنيه منذ فترة.