فانز محمد رمضان يرشحون رنا خليل لمسلسل زين

أحمد حمدي: رشح الفانز الخاص بالنجم محمد رمضان الفنانة رنا خليل لمشاركته مسلسل "زين"، مؤكدين أن رمضان دائما ما يستعين بالوجوه الجديدة إيمانا منه بتشجيع الجيل الجديد من شباب الفنانين، مؤكدين أن رنا خليل ذات وجه ملائكي تستطيع إتقان العديد من الأدوار، خاصة بعد أن برعت في دورها في مسلسل "الحساب يجمع" مع

أحمد حمدي:

رشح الفانز الخاص بالنجم محمد رمضان الفنانة رنا خليل لمشاركته مسلسل “زين”، مؤكدين أن رمضان دائما ما يستعين بالوجوه الجديدة إيمانا منه بتشجيع الجيل الجديد من شباب الفنانين، مؤكدين أن رنا خليل ذات وجه ملائكي تستطيع إتقان العديد من الأدوار، خاصة بعد أن برعت في دورها في مسلسل “الحساب يجمع” مع النجمة يسرا.. والتي استطاعت خداع المشاهد بوجهها الملائكي لتؤكد موهبتها بمفاجآته في الحلقات الأخيرة من المسلسل.

وأكد فانز محمد رمضان أن دائما ما يقف بجوار الشباب في دعم موهبتهم، مؤكدين أن رنا خليل تتمتع بموهبة وطاقة فنية لم يكشف عنها حتى الآن.

يذكر أن الفنانة رنا خليل أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بجلسة تصوير جسدت بها شخصية زغلول العشماوي الشهيرة التي جسدتها الفنانة إسعاد يونس في مسلسل “بكيزة وغلول”، مؤكدة في رسالتها خلال الجلسة أنها تستطيع أداء جميع الأدوار وأن استغنت عن جمالها في سبيل تحقيق النجاح للشخصية التي تؤديها.

يذكر أن مسلسل “زين” بطولة محمد رمضان ومنة شلبي وأحمد فهمي وفتحي عبد الوهاب، ومن إخراج ياسر سامي وتأليف محمد عبد المعطي.