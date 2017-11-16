فانتج للوساطة تطلق خدمة بيع وشراء حزم أسهم إلكترونيًّا

قال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فانتج للوساطة فى الأوراق المالية، إن شركته ستقوم الشهر المقبل بإطلاق خدمة جديدة وهى بيع أو شراء حزمة أسهم وذلك لعملاء التداول الإلكترونى بسعر يبدأ من 20 ألف جنيه، ومضاعفاتها للحزمة الواحدة.

وأوضح أن الخدمة الجديدة ستتيح 6 أنواع من الحزم، أربعة منها قطاعية وهى البنوك والخدمات المالية غير المصرفية، والتطوير العقارى، والمطاحن، وصناعية متنوعة، والباقى على أساس الأسهم صاحبة أعلى قيمة بالسوق، وصاحبة أعلى توزيعات.

وأشار توفيق، رئيس مجلس إدارة فانتج، إلى أن حزمة الأسهم التى ستتم إتاحتها فى إطار الآلية سيتم تحديد سعرين لها الأول بالربح المتوقع لها، والآخر عند مستوى وقف الخسائر، وذلك بناء على البحوث التى يجريها قسم البحوث بـ«فانتج».

وتابع: إن الحزم المرشحة فى إطار الآلية والتى تتسم بتنوع أوزانها سيتم بيعها بالتعاون مع شركة إيدج لإدارة المحافظ المملوكة لعلى علوبة، الشريك بنسبة %10 فى فانتج، وأنها ستركز على الأسهم مرتفعة السيولة، وأنه سيتم بيع وشراء الأسهم بسعر السوق السائد يوم العملية.

وأكد توفيق أن هذه الخدمة الجديدة لا تحتاج إلى أى رخص، وأنها تقع فى نطاق نشاط “فانتج” وستقوم من خلالها الشركة بممارسة مهامها المعتادة، وهى إتاحة آلية البيع والشراء، بسهولة، وتقديم البحوث.

وكانت فانتج قد أعلنت الشهر الماضى عن حصولها على رخصة الشراء بالهامش من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى بدأت تفعيلها فى وقت سابق من الشهر الجارى برأسمال 15 مليون جنيه، تم تمويله ذاتيا من مساهمى الشركة بنسب مساهمتهم فى رأس المال.

ويبلغ رأسمال «فانتج» حاليًّا 45 مليون جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بنسبة %45 لتوفيق، و%35 ليوسف رمسيس عطية، و%10 لمحمد كشك، الذى عمل فى شركات «إتش سى» و«الوسيط المباشر»، و%10 لعلى علوبة، رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ.

و«فانتج» هى نتاج استحواذ تحالف استثمارى مكون من الملّاك الحاليين على شركة الوطنى كابيتال للسمسرة، بقيمة 27.5 مليون جنيه فى وقت سابق من العام الحالى.

وتركز «فانتج» على تقديم التيسيرات لشريحة المستثمرين الأفراد، مع الاعتماد على التداول الإلكترونى، كما يؤكد توفيق أن الشركة تكتفى بمقرها الرئيسى الحالى، ولن تتجه لافتتاح فروع جديدة.