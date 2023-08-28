«فانتازيا للمراتب» تستهدف مضاعفة الصادرات إلى 10 ملايين دولار

قال أحمد رجب الشافعي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات فانتازيا لصناعة المراتب والمفروشات الفندقية والإسفنج الصناعي، إن الشركة تخطط لأن يتجاوز حجم صادراتها الـ10 ملايين دولار.

وأضاف أن المجموعة تقوم بتصدير ما يقرب من 50% من إجمالي حجم إنتاجها، لعشرات الدول في قارتيْ آسيا وأفريقيا، منها السعودية والإمارات والسودان والعراق والمغرب وغينيا و كينيا والرأس الأخضر ومدغشقر.

ولفت الرئيس التنفيذي لـ”فانتازيا” إلى أنه قريبًا جدًّا سيكون للشركة تواجد في الأسواق الأوروبية، وذلك بعد اجتياز كل اختبارات قياس ومراقبة الجودة العالمية.

أحمد رجب الشافعي كشف أيضًا أن الشركة تستعدّ لافتتاح أكبر مصنع إسفنج بالدلتا، خلال الفترة المقبلة، بهدف تلبية احتياجات الشركة، ومدّ السوق المحلية بدلًا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، وهو ما يعزز فرص السبق والريادة لهذه الصناعة؛ ليس في مصر وحسب، بل في الشرق الأوسط كله.

وأضاف الشافعي أن هذا يعد سبقًا لصناعة المراتب والمفروشات المصرية، حيث إن نسبة المكون المحلي والمواد الخام المحلية بالمنتجات أكثر من 80%، وتتم الصناعة بأيدٍ مصرية،

وهو ما يعزز السبق والتأصيل لهذه الصناعة، وإعادتها إلى مكانتها التي تلاشت منذ أكثر من قرن ويتواكب مع إستراتيجية زيادة الصادرات المصرية “مصر 2030”.

وأوضح الشافعي أن الشركة عملت على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف جوانب الصناعة، وقامت مؤخرًا بالانتهاء من التشغيل التجريبي لمصنع الإسفنج المتكامل الأول من نوعه في منطقة الدلتا، وسيتم الإعلان عن افتتاحه للإنتاج الكامل في القريب العاجل، والذي سيوفر احتياجات الشركة ويسدّ الفجوة الكبيرة في احتياج السوق المحلية.

وقام كل من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء أركان حرب محمد ربيع، قائد الجيش الثاني والمنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والدكتور مصطفى عنان، رئيس منطقة جمصة الصناعية، بزيارة تفقدية لمجموعة شركات فانتازيا لصناعة المراتب والمفروشات الفندقية والإسفنج الصناعي بوصفها نموذجًا متميزًا للصناعة المصرية تنطلق من مدينة جمصة الصناعية.

وقد تفقّد السادة الضيوف مراحل خطوط الإنتاج وكيفية الوصول بالمنتج لأعلى معايير الجودة العالمية، ومناقشة كل التفاصيل التي من شأنها الحفاظ على المستوى الرائع الذي وصلت إليه منتجات “فانتازيا” من المراتب والمفروشات الفندقية الراقية.