كشف عمر الغرباوي، مدير الاستثمارات بشركة فانتاج كابيتال الجنوب أفريقية، أنها تعتزم إطلاق جولة تمويلية جديدة لصالح صندوقها الرابع للاستثمار «Vantage Mezzanine IV» بقيمة مستهدفة تتراوح بين 50 إلى 100 مليون دولار خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الغرباوى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن صندوق فانتاج الرابع يبلغ حجمه حاليًا نحو 300 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية الكبيرة فى القارة السمراء وراء رغبة الشركة فى زيادة حجم الصندوق إلى 350 أو 400 مليون دولار.

وأوضح أن «فانتاج كابيتال» أطلقت 4 صناديق استثمارية بحجم 1.4 مليار دولار خلال آخر 10 أعوام.

ولفت الغرباوى إلى أن القيمة التمويلية للشركة الواحدة تتراوح بين 10 إلى 40 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الشركة أبرمت نحو 33 عملية استثمار وتمويل فى 11 دولة أفريقية منها عمليتان فى السوق المصرية.

وأكد أن الشركة تمنح التمويلات عبر آلية «قروض الميزانين»، التى وصفها بأنها مزيج بين القروض العادية والأسهم، مؤكدًا أن «فانتاج كابيتال» تعد أكبر مستثمر بنظام «الميزانين» فى القارة الأفريقية.

وقرض الميزانين هو نوع من التمويل يحتوى على مميزات الديون أو القروض البنكية وتمويل رأس المال الذى يمنح المقرضين الحق فى تحويل القرض إلى حقوق ملكية فى حالات محددة وفقًا لاتفاق الطرفين.

ولفت الغرباوى إلى أن «فانتاج كابيتال» تهتم بالسوق المصرية، عقب نجاحها فى تمويل كل من شركتى «البيك باتروس» التابعة لرجل الأعمال كامل أبوعلى، و«كومباس كابيتال» للاستثمار المباشر.

يُذكر أن «المال» كشفت فى مايو 2021، توقيع مجموعة «بيك الباتروس» للفنادق والمنتجعات السياحية – المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على- عقود اقتراض 23 مليون دولار من صندوق «فانتاج كابيتال» الأفريقى.

وكشفت «المال» فى مارس الماضى، أن «كومباس كابيتال» للاستثمار المباشر وقعت عقدًا مع صندوق «فانتاج كابيتال» الإفريقى، للحصول على 10 ملايين دولار، وتعتزم الشركة استغلال التمويل – الذى سيكون فى صورة قرض «الميزانين»- فى توسعات شركة «بنيان» للتنمية والتجارة التابعة، وتحديدًا تغطية تكاليف عملية شراء 6 مبانٍ إدارية بمنطقة التجمع الخامس مملوكة لـ«آل سلام».

وصرح مدير الاستثمارات بشركة فانتاج كابيتال الجنوب أفريقية، أنها تستهدف تنفيذ عمليات استثمار وتمويل فى السوق المصرية بنحو 3 إلى 4 صفقات خلال العام الجارى، مؤكدًا أن تنفيذ ذلك يخضع لسير الظروف والأمور المحيطة وفقًا لما هو مخطط سلفًا. وحدد الغرباوى القطاعات المحلية المستهدفة لـ«فانتاج كابيتال»، ومنها الشركات الصناعية التى تصدر منتجاتها، مع الشركات العاملة فى قطاع التعليم، ونظيرتها السياحية، والعقارية، وشركات التكنولوجيا، والقطاع الصحى، والمستحضرات الطبية.