فام ذا كونج: 3 آليات للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين مصر وفيتنام

سمر السيدقال فام ذا كونج، المستشار التجارى بالسفارة الفيتنامية بالقاهرة، إن هناك حاجة لرجال الأعمال المصريين والفيتناميين، للمشاركة النشطة فى المعارض التجارية واللقاءات الاستثمارية، والتواصل مع السفارات والغرف التجارية والصناعية ووكالات الترويج للتجارة، للحصول على معلومات تتعلق ببقية الأعمال والفر

سمر السيد

قال فام ذا كونج، المستشار التجارى بالسفارة الفيتنامية بالقاهرة، إن هناك حاجة لرجال الأعمال المصريين والفيتناميين، للمشاركة النشطة فى المعارض التجارية واللقاءات الاستثمارية، والتواصل مع السفارات والغرف التجارية والصناعية ووكالات الترويج للتجارة، للحصول على معلومات تتعلق ببقية الأعمال والفرص الاستثمارية لكلتا البلدين، فضلاً عن توقيع عقود لتعزيز التعاون فى مجال المنتجات الزراعية، كوسيلة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فى الفترة المقبلة.

وأضاف كونج، فى كلمته بفعاليات المائدة المستديرة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين -اليوم الأربعاء- عن العلاقات المصرية الفيتنامية، أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفيتنام منخفض، وسجل خلال الـ11 شهراً الأولى من هذا العام 311.8 مليون دولار، وتوزع بين 294.8 صادرات فيتنامية، وسجلت الصادرات المصرية 17 مليون دولار.

وأرجع انخفاض التجارة المشتركة إلى البعد الجغرافي بين الدولتين، بجانب نقص المعلومات عن سوقى البلدين بين مجتمعات الأعمال وانخفاضات أنشطة الترويج للتجارة والاستثمار.

ولفت إلى أن الصادرات الفيتامية فى الـ11 شهراً الماضية بلغت 294.8 مليون دولار، توزعت بين 29.17 مليون منتجات أسماك ومنسوجات وملابس جاهزة، بقيمة 4.43 مليون دولار، وقهوة بقيمة 15.26 مليون دولار، و33.18 مليون دولار لمنتجات الفلفل، وآلات ومعدات بقيمة 24.22 مليون دولار، وخيوط غزل بقيمة 52.63 مليون دولار، وأجزاء نقل بقيمة 13.23 مليون دولار.