فامكو – الفطيم تدشن مركزين متكاملين لإيفيكو خلال 2018

شريف عيسىتستهدف شركة «فامكو»- إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل شاحنات «إيفيكو» فى مصر، ضخ استثمارات جديدة فى مجال خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، عبر تدشين مركزين متكاملين للعلامة الإيطالية فى كل من الإسكندرية والإسماعلية بحلول 2018.وقال شريف الحويحى، المدير المحلى

شريف عيسى

تستهدف شركة «فامكو»- إحدى شركات مجموعة الفطيم، وكيل شاحنات «إيفيكو» فى مصر، ضخ استثمارات جديدة فى مجال خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة، عبر تدشين مركزين متكاملين للعلامة الإيطالية فى كل من الإسكندرية والإسماعلية بحلول 2018.

وقال شريف الحويحى، المدير المحلى للمبيعات بالشركة، إن الشركة رصدت استثمارات ضخمة لبدء تأسيس كلا المركزين واللذين سيكونان بنظام «3S»، بهدف تدشين صالة عرض لطرح طرازات «إيفيكو»، ومركز خدمة وصيانة، ومنفذ لبيع قطع الغيار.

وأشار إلى أن تدشين مركز الإسكندرية يستهدف خدمة عملاء «إيفيكو» فى منطقة الدلتا ومطروح، كما أن اختيار منطقة الإسماعلية لتدشين مركز آخر جاء بهدف توفير خدمات ما بعد البيع لمنطقة القناة، والتى من المتوقع أن تستهدف طفرة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مع الاستثمارات التى تضخها الحكومة بها.

وكشف عن سعى شركته للاستحواذ على حصة سوقية من مبيعات سوق الشاحنات بحلول 2018، لتصل إلى %25 من المبيعات الإجمالية، متوقعاً أن يشهد القطاع استمرار التراجع فى أداء مبيعاته بنسبة 40 – %45، مع استمرار تراجع الطلب مع ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية أطلقت الشركة خدمة «Work Shop» لتوفير عمليات الصيانة العاجلة لعملائها، عبر توفير سيارات الصيانة المتنقلة، بهدف تحقيق أعلى معدلات رضاء للعملاء.

تجدر الإشارة إلى أن «فامكو الفطيم» تمتلك مركز خدمة متكامل لـ «إيفيكو» بمنطقة أبو رواش تم افتتاحه خلال الربع الثانى من العام الجارى باستثمارات 25 مليون جنيه.

وهى تعد العلامة التجارية الوحيدة التى تمكنت من تحقيق نمو خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بنسبة %53، بعكس جميع العلامات الأخرى للقطاع، والتى هوت مبيعاتها الإجمالية بنسبة %39.

وتمكنت «إيفيكو» من بيع 49 شاحنة من يناير وحتى أغسطس من العام الجارى، وفقاً لأحدث إحصائيات صادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، مقارنة بمبيعات خلال العام الماضى، والتى بلغت 32 شاحنة.