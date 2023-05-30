«فاليو»: 4 ملايين جنيه الحد الائتمانى لعملاء السيارات

كشف أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات فى شركة «فاليو» للبيع بالتقسيط أن الحد الائتمانى لعملاء تمويل السيارات يتراوح من 3 – 4 ملايين جنيه، فى ظل القفزات الكبيرة فى أسعار المركبات مؤخرا.

وقال إن «فاليو» حققت نجاحا قويا فى سوق تمويل السيارات إذ تقوم بتنفيذ تعاملات على-100 150 سيارة شهريا، مشيرا إلى أن لديها حاليا 2.5 مليون عميل، وتتيح تمويلات تتراوح من 3 – 4 ملايين جنيه أيضا فى منتجات تشطيب المنازل، ومصروفات بعض الجامعات.

وأكد أن السقف الائتمانى الممنوح عبر «تطبيق» فاليو يختلف عن نظيره لعملاء السيارات، إذ يصل حاليا إلى 300 ألف جنيه بعد زيادته من 200 ألف فى ظل ارتفاعات الأسعار والقفزات التضخمية الحالية.

وقال إن «فاليو» قامت خلال الأعوام الأخيرة بزيادة الحد الائتمانى لعملائها عبر تطبيقها الإليكترونى عدة مرات، موضحا أنها تستهدف مبيعات بـ9 مليارات جنيه للعام الحالي، مقابل 6 مليارات لسنة 2022 علما بأنها حققت 2 مليار بالربع الأول من 2023.

وأشار إلى أن «فاليو» لديها خطوط ائتمانية من نحو 17 بنكا بإجمالى 5 مليارات جنيه، و جار طرح سندات توريق خلال الفترة الحالية بعدما تم تنفيذ 5 إصدارات سابقا كان آخرها بقيمة تتجاوز 940 مليونا.

وأضاف أن عمليات التوريق وصلت إلى نحو مليارى جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن اجمالى المستهدف يصل إلى 4 مليارات جنيه.

وقرر سعودى الحصة السوقية لشركته بنحو 27 – %30 من خلال 8500 نقطة بيع، فيما تبلغ نسبة تعثر العملاء %1.2.

وكشف «سعودى» أن شركته تستعد حاليا لاختراق السوق السعودية، وتنتظر حاليا موافقة البنك المركزى هناك، ومتوقع الحصول عليها فى غضون شهر بعدما تم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة، وسيتم بعد ذلك دخول دولة عربية أخرى فضل عدم الإفصاح عنها.

وكانت «فاليو» أعلنت أمس عن شراكة مع شركة «تيلدا» منصة الدفع الرقمية التى تقدم حلول المدفوعات الإلكترونية للمستخدمين عن طريق برنامج وبطاقة «تيلدا» المسبقة الدفع دون الحاجة لاستخدام حساب مصرفى وذلك لتمكين مستخدمى برنامج «شقلباظ» التابع للأولى من استرداد قيمة مشترياتهم على الثانية.

وقال «سعودى» إن الشراكة بدأ تفعيلها بشكل تجربيى منذ أسبوعين بحجم تعاملات 100 مليون جنيه.

وأوضح أن هناك 3 منتجات وشراكات ستتم مع «تيلدا» خلال العام الجارى مختلفة عن التى تم إطلاقها أمس ستخدم عملاء كلا الكيانين.