«فاليو معاك» تجذب 4 آلاف طالب بتمويلات 35 مليون جنيه

كشف أحمد عصام سعودى، رئيس قطاع تطوير المنتجات فى شركة «ڤاليو» – منصة تكنولوجيا الخدمات المالية المتخصصة فى مجال الشراء الآن والدفع لاحقاً- عن استفادة أكثر من 4 آلاف طالب من خدمة «ڤاليو معاك»، بإجمالى حدود ائتمانية تخطت 35 مليون جنيه، وذلك منذ إطلاق الخدمة قبل أقل من عام.

وأكد عصام، في تصريحات لـ«المال»، أن خدمة «ڤاليو معاك» تسمح للشباب بالحصول على تمويلات مناسبة للمصروفات الدراسية أو أى احتياجات أخرى، موضحا أن «ڤاليو» تعتبر الأولى فى تقديم مثل هذه الخدمة للشباب.

وأشار إلى أن الشركة تقدم هذا التمويل بحدود ائتمانية تصل إلى 10 آلاف جنيه، لفئة الشباب من 18 وحتى 21 عاما، بمستندات تتمثل فى صورة البطاقة الشخصية وكارنيه الجامعة.

وأوضح أن الخدمة لها أهداف أبعد من الحصول على التمويل أو الدعم المادى فقط، فهى تتيح للعميل الشاب بوجود سجل ائتمانى له و«آى سكور مبدئى»، وبالتالى حال حاجته إلى قرض جديد سيكون له سابقة تعامل مع الجهات المالية.

وأكد أن «ڤاليو» بصدد إصدار بطاقة دفع إلكترونى لعملاء الشركة خلال فترة قصيرة، موضحاً أنها تضع اللمسات النهائية لإجراءات إطلاقها، لتتجه بعد ذلك للحصول على موافقة البنك المركزي.

ولفت إلى أن «بطاقة ڤاليو» ستعزز من انتشار المنصة بشكل أكبر وتعمل على تحقيق مبدأ الشمول المالى الذى تسعى الدولة لتحقيقه فى جميع القطاعات.

وذكر أن إصدار «بطاقة ڤاليو» ستتيح للشركة انتشارا جغرافيًا والوصول لأكبر قدر من العملاء، من خلال 850 ألف نقطة بيع إلكترونية على مستوى الجمهورية، وبالتالى يمكن للعميل استخدامها فى كل عمليات الشراء فور إصدارها.

وأضاف أن شركته تفاوضت مع 5 بنوك محلية وتم اختيار أحدها ليكون راعيا للبطاقة.