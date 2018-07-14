«فاليو للبيع بالتقسيط» تتعاقد مع كارم سولار وإيكيا

- وليد حسونة: نستهدف اختراق محافظتين.. والوصول إلى 250 علامة تجاريةكتبت- إيمان القاضي:تعاقدت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، مع شركتي كارم سولار وإيكيا للأثاث.وكشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل

– وليد حسونة: نستهدف اختراق محافظتين.. والوصول إلى 250 علامة تجارية



كتبت- إيمان القاضي:

تعاقدت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة للاستثمارات المالية، مع شركتي كارم سولار وإيكيا للأثاث.

وكشف وليد حسونة، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية فاينانس، ذراع التمويل غير المصرفي للمجموعة المالية هيرميس، أن التعاقد مع كارم سولار، تم منذ شهر ونصف، ويشمل قيام فاليو بتمويل شراء الأفراد الألواح الشمسية، والتركيب، وتحديد التكلفة، مضيفاً أن آجل السداد 4 سنوات، بمقدم 20%.

وقال إن التعاقد مع إيكيا للأثاث، يهدف لتمويل عملائها بدون مقدم، وآجل سداد 24 شهراً، وتم منذ شهر تقريباً.

وأوضح أن فاليو تستهدف زيادة عدد نقاط البيع،إلى 1200، مقارنة مع 700 نقطة بيع حاليا، فضلاً عن تقديم خدمات التمويل لنحو 250 علامة تجارية، بنهاية العام، مقارنة مع 180 حالياً.

وأضاف أن الشركة تقدم خدماتها بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وتعمل على اختراق محافظتين جديدتين، قبل نهاية العام.

يذكر أن المجموعة المالية هيرميس القابضة، كانت قد أعلنت بنهاية العام الماضي، إطلاق شركة valU لخدمات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، ورصدت لها استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه، وكانت فاليو قد تعاقدت مع شركة أوبر لتوفير برامج تمويل لسائقيها منذ عدة أشهر.

تأسست شركة كارم سولار عام 2011، وتعمل بمجالات التحول إلى الطاقة الشمسية النظيفة، فيما تتبع إيكيا مصر، شركة إيكيا العالمية المتخصصة في صناعة الأثاث المنزلي، وهي موجودة في عدة دول، منها مصر، والأردن، والكويت، وقطر.