فاليو تُخطط لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه سبتمبر المقبل

كشف شكري بدير رئيس القطاع المالي لشركة “فاليو” منصة الشراء الآن والدفع لاحقًا، إنها تُخطط لإصدار سندات توريق بقيمة مليار جنيه خلال شهر سبتمبر المقبل .

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، أن التوريقة القادمة تُعد الإصدار الثالث لـ”فاليو” منذ بداية العام الجاري، وذلك بهدف تمويل محفظتها .

وأشار إلى أن الشركة أطلقت أول إصدار لها خلال شهر مارس الماضي بقيمة 856 مليون جنيه، والثاني كان خلال يونيو المنقضي أيضًا بقيمة 1.4 مليار جنيه، بخلاف الثالث المنتظر .

وكشف أن هذا يأتي بغرض توفير سيولة مالية يتم توجيهها للتمويلات التي يتم منحها لقاعدة العملاء، بالتزامن من التسهيلات الإئتمانية التي تتم من خلال البنوك، موضحًا أن “فاليو” تتعامل مع نحو 16 بنك .