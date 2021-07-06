«فاليو» توقع اتفاقية شراكة مع السعودي الألماني لتوفير برامج تمويل مختلفة

أعلنت شركة «ڤاليو» اليوم الثلاثاء-المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في مصر-، والمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، الحاصلة على عضوية شبكة مايو كلينيك للرعاية الصحية التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة المعايير العالمية، عن إبرام شراكة استراتيجية.

وبحسب بيان صادر عن فاليو ستقوم الأخيرة بمقتضاها بتوفير برامج تمويل لعملاء المستشفى لتغطية مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى.

وسوف تتيح هذه الشراكة للراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية المقدمة من المستشفى إمكانية الاستفادة من برامج التقسيط التي تصل إلى 60 شهرا، ونظام سوبر هاتريك من «ڤاليو» الذي يتيح تقسيط تكلفة الخدمات دون مقدم أو فوائد على 6 أشهر.

يذكر أن التوسع في قطاع خدمات الرعاية الصحية هو أحد الركائز الرئيسية الاستراتيجية التي تتبناها «ڤاليو»، في إطار خطتها للتوسع بباقة المنتجات والخدمات التي تقدمها لتشمل خدمات الدفع بالتقسيط في عدد من القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وفي هذا السياق، أعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة المالية هيرميس، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، التي تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة على أقساط ميسرة لجميع شرائح المجتمع المصري.

وتأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجية شركة «ڤاليو» للدخول في المزيد من الشراكات التي تهدف إلى توفير باقة متميزة من الخدمات التي تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأشار إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقات مع شريك متميز مثل المستشفى السعودي الألماني بالقاهرة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بجودة المعايير العالمية، سيتيح لشركة «ڤاليو» التوسع في المزيد من التخصصات بقطاع الرعاية الصحية فضلًا عن توفير الخدمات الطبية بما يساهم في خدمة المجتمعات المحيطة بأعمالها.

وتندرج مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة ضمن مجموعة السعودي الألماني الصحية الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أنها أول مستشفى تابعة للمجموعة في أفريقيا وأول مؤسسة صحية تحصل على عضوية شبكة مايو كلينيك للرعاية الصحية في الولايات المتحدة، وتقدم المستشفى أرقى مستويات الجودة في الرعاية الصحية عن طريق طاقم عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة من أطباء وعاملين يضعون نصب أعينهم المريض كأولوية قصوى.

ومن الجدير بالذكر أن المستشفى معتمدة من قبل اللجنة الدولية المشتركة JCI والاعتماد الكندي الدولي. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود المستشفى لتوفير خدمات الرعاية الصحية بأنظمة سداد مناسبة للجميع وتسهيل عملية التمويل مما سيثمر في خدمة شرائح جديدة من المجتمع، وذلك بالإضافة إلى قرب افتتاح فرع جديد بمحافظة الإسكندرية بنهاية العام الجاري.

ومن جانبه، أكد محمد حبلص، المدير الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، أن المجموعة تهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية للجميع في مصر، عبر التوسع بنطاق شبكة المستشفيات للوصول إلى المزيد من الشرائح في كل أنحاء البلاد وتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التكميلية التي صممت خصيصًا لراحة المرضى وذويهم، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية الجديدة مع شركة «ڤاليو» تعد بمثابة خطوة جديدة للأمام نحو تحقيق هذا الهدف.

وفي هذا السياق، أوضح شريف فؤاد، المدير التنفيذي لمستشفى السعودي الألماني بالقاهرة، أن استراتيجية النمو التي تتبناها المستشفى تركز على عقد شراكات مع أبرز المؤسسات على الساحتين المحلية والدولية سعيًا لتحقيق تجربة أفضل للمريض.

وأشار إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستتيح للعملاء برامج تقسيط مرنة ومُيسرة، للحصول على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة وبما يساهم في تخفيف الأعباء المالية.

وأشار إلى أن المستشفى تسعى إلى تقديم مجموعة من الخدمات التي تدعم الوصول السريع إلى الخدمات الطبية خاصة للمرضى الذين لا يتمتعون بخدمات التأمين الصحي، كما أعرب عن سعادته بتوفير حلول جديدة في قطاع الرعاية الصحية بالتعاون مع شركة «ڤاليو»، كما أنها تعد خطوة متميزة لتحقيق التكامل الرقمي من أجل تزويد المرضى بتجربة دفع أكثر سهولة.

سوف تساهم الشراكة بين شركة «ڤاليو» والمستشفى السعودي الألماني في تخفيف أعباء خدمات الرعاية الصحية عن كاهل المواطنين، في ظل ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، التي تستدعي المزيد من فرص التعاون بين مختلف المؤسسات في مصر.