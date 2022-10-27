«فاليو» توقع أول اتفاقية من نوعها في سوق السيارات المستعملة بمصر

أعلنت شركة «فاليو»، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) وبنك «aiBANK» التجاري عقد شراكة فريدة من نوعها مع منصة «سليندر» المتخصصة في التجارة الإلكترونية للسيارات المستعملة في مصر.

وقالت فاليو في بيان حصلت “المال” على نسخة منه إن هذه الشراكة ستتيح حلول دفع ميسرة بأسعار مناسبة للعملاء ممن يتطلعون إلى شراء وبيع السيارات المستعملة من خلال عملية موثوقة تتسم بالشفافية والسهولة.

وتسعى «سليندر» إلى احتلال الصدارة في سوق بيع وشراء السيارات المستعملة من خلال تجربة سهلة دون أي معوقات، سعيًا لتلبية مختلف احتياجات العملاء وتطلعاتهم بسهولة ويسر.

ومن خلال منصة «سليندر»، سيتمكن العملاء من بيع سياراتهم مباشرة في غضون ساعات قليلة، كما يمكنهم الشراء من مجموعة واسعة من السيارات عالية الجودة وبأسعار معقولة بالإضافة إلى الاستفادة من برامج التمويل المختلفة التي يقدمها الشركاء على المنصة.

ويمكن لعملاء «سليندر» الآن الاستفادة من خطط وبرامج التقسيط الميسرة التي توفرها «ڤاليو» والتي تتراوح ما بين 6 أشهر إلى 60 شهر لتسهيل شراء وبيع السيارات، على أن تتيح «ڤاليو» للعملاء تجربة تمويلية سهلة ومريحة، والتي تتضمن الحصول على الموافقات مباشرة ببطاقة الرقم القومي فقط..

فاليو : منصة سليندر تقدم خدمة ضمان للسيارات المستعملة لمدة 90 يوم

من ناحية أخرى ستوفر منصة «سليندر» خدمة ضمان شاملة لمدة 90 يوما وسياسة استرداد قيمة المدفوعات حتى 7 أيام، وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي ستتمكن «سليندر» من تسريع نموها وخططها التوسعية وزيادة قاعدة عملائها.

وتعليقًا على هذه الشراكة، أكد أحمد سعودي، رئيس قطاع تطوير المنتجات بشركة «فاليو» أن الشركة تسعى إلى تحقيق هدفها طويل الأجل والذي يتمثل في التعاون مع الشركات التي تشترك معنا في نفس الرؤية وهي تقديم حلول ابتكارية سهلة الاستخدام وتساهم في تحسين نمط حياة العملاء وتلبية مختلف احتياجاتهم.

ولفت سعودي أن هذه الشراكة ستلعب دورًا محوريًا في المساهمة في معالجة أزمة سوق السيارات في مصر وتوفير عروض مناسبة في ظل حالة التضخم التي تشهدها البلاد، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك بدوره إلى تطوير سوق السيارات ليصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء وينجح في جذب شرائح أكبر. وأعرب سعودي عن سعادته بالمشاركة في مسيرة نمو منصة «سليندر» وجعلها جزءًا من شبكتنا المتنامية من الشركاء.

ولتعزيز هذه الشراكة، تعاون aiBANK أيضًا مع منصة «سليندر» لتوفير قروض السيارات بخطط سداد مرنة وغيرها من الخدمات السريعة لتسهيل شراء السيارات المستعملة.

ويقدم البنك للعملاء خطط سداد متنوعة تصل إلى سبع سنوات، فضلاً عن سرعة الحصول على الموافقات اللازمة، كما يقدم البنك باقة من الخدمات المتنوعة لعملاء «سليندر» مثل خدمة الضمان الممتد والتأمين المجاني، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم قطاع التجارة الإلكترونية في مصر.

ومن جانبها، قالت إيمان بدر، رئيس أول مجموعة التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة في «aiBANK»، أن الشراكة مع منصة «سليندر» تأتي خلال مرحلة حاسمة يشهدها سوق السيارات المستعملة نظراً لحجم الطلب عليه.

سليندر : سنقدم حلول مبتكرة وميسرة مع فاليو وبنك الاستثمار العربي

وأعربت بدر عن اعتزازها بالمساهمة في تطوير هذا السوق بالتعاون مع «ڤاليو»، وذلك عبر تعظيم الاستفادة من الحلول الابتكارية التي توفرها المؤسستين بما يساهم في تحسين نمط حياة العملاء وتعزيز جهود الشمول المالي في مصر.

ولفتت بدر أن هذه الشراكة تأتي في إطار نجاح البنك في تسريع وتيرة القروض ليصبح أحد أسرع البنوك نموًا من حيث حجم القروض التي يقدمها، والتي ارتفعت خلال فترة التسعة أشهر الماضية بمعدل نمو 32%.

من ناحية أخرى، أكد عمر الدفراوي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سليندر»، أن الشراكة مع «فاليو» و«aiBANK» تأتي في إطار جهود الشركة لتوفير حلول تمويل ميسرة لعملاء «سليندر» للمساهمة في تنشيط سوق السيارات وتسهيل شراء السيارات المستعملة بطرق سلسلة دون أي معوقات.

وأضاف الدفراوي أن هذه الشراكة ستتيح لشركة «سليندر» الاستفادة من قاعدة العملاء سريعة النمو لشركة «ڤاليو» ودورة الموافقات السريعة التي يقدمها «aiBANK» في قروض السيارات بهدف التوسع في قاعدة عملائنا واحتلال الصدارة كالمنصة الرقمية الرائدة لبيع وشراء السيارات المستعملة في منطقة الشرق الأوسط.

كما أعرب الدفراوي عن فخره الشديد بالخطوات التي قطعتها «سليندر»، وإيمانه بأنه في ظل الشراكة الحالية مع كل من «ڤاليو» و«aiBANK»، فإن الشركة الآن مؤهلة وبقوة لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل.

وبهدف أن تصبح بائع التجزئة للسيارات المستعملة الأكثر ثقة في السوق، تركز «سليندر» حاليًا على أن تصبح الوجهة المفضلة للعملاء من الراغبين في بيع وشراء السيارات المستعملة من خلال تجربة سلسة وبسيطة.