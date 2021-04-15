«فاليو» تواصل التمدد بمجال التجزئة وتتيح خدمة تقسيط شنط رمضان

قال محمد الفقى، الرئيس التنفيذى بشركة «ڤاليو للتمويل الاستهلاكي»، إن الشركة تواصل توسعها خلال الفترات الحالية بمجالات التجزئة، إذ تُتيح تقسيط شنط رمضان من خلال السلاسل التجارية محل التعاقد. وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة، لـ«المال»، أن الشركة متعاقدة بالفعل مع أكبر السلاسل التجارية؛ وعلى رأسها «سبينيس ماركت» و«هايبر وان»، و«كارفور مصر» و«مترو ماركت».

وأوضح أن معاملات التجزئة تنشط بشكل كبير خلال رمضان؛ بدعم زيادة معدلات الاستهلاك وحجم الطلب على السلع الاستهلاكية تحديدًا، لافتًا إلى أن مجموعة «اللولو» ستكون واحدة من تلك السلاسل خلال الفترة القريبة، عقب إتمام التعاقد مؤخرًا.

يُذكر أن «ڤاليو» وشركة «بيتابس مصر» قد أبرما اتفاقية مع مجموعة «اللولو» العالمية؛ المالكة لسلاسل متاجر وسوبر ماركت والهايبر ماركت فى الشرق الأوسط، تتيح للمتسوقين فى مصر الاستفادة من برامج التمويل الاستهلاكى الميسرة المقدمة من «ڤاليو»، وحلول الدفع الإلكترونى عبر منصة «بيتابس مصر».

على صعيد آخر قال الرئيس التنفيذى للشركة إن «ڤاليو» فى إطار توسيع خدماتها الرمضانية تعاقدت مؤخرًا مع مطاعم «الشيف سرحان»؛ بهدف تقديم الوجبات العائلية وكبيرة الحجم والعزومات والحفلات والعقيقة، استغلالًا لحالة الطلب المتزايدة على الوجبات الجاهزة والعزومات خلال الشهر.

وأضاف أن الشركة تُواصل توسعاتها بباقى القطاعات والمجالات الأخرى، ومن بينها تقسيط المجوهرات الذى يعتبر من القطاعات الجديدة على الشركة.

وعلى صعيد نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي، أكد أن «ڤاليو» تمكنت من تحقيق أداء إيجابى خلال تلك الفترة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، دون الإفصاح عن أرقام.

يُذكر أن «ڤاليو» تمكنت، خلال العام الماضى 2020، من التحول للربحية بدعم توسيع عمليات الأون لاين، إلى جانب مضاعفة حجم التمويلات بمعدل 3 مرات مقارنة بعام 2019، بتنفيذ حوالى 250 ألف عملية لصالح أكثر من 170 ألف عميل.

تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المالية هيرميس القابضة أطلقت تابعتها «فاليو» بالسوق المصرية منذ عام 2017، ورصدت لها آنذاك استثمارات بقيمة 250 مليون جنيه.

و«valU» هو أحد تطبيقات التكنولوجيا المالية يتيح للمستخدم الحصول على تيسير ائتمانى لحظى يمكنه من الوصول إلى شبكة متنامية من محالّ التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية.