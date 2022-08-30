«فاليو» تفاوض «النصر للسيارات» على إتاحة 40% من مكونات المركبات الكهربائية

تتفاوض فاليو مصر لأنظمة السيارات مع شركة «النصر للسيارات» على إتاحة 30 إلى %40 من مكونات تصنيع المركبات الكهربائية بالسوق المصرية.

قال تامر على، مدير شركة فاليو مصر، انها عقدت خلال المرحلة الماضية اجتماعات مع مسئولى وزارة قطاع الأعمال العام، لبحث أوجه التعاون المشترك فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، خاصة أن الوزارة لديها خطة طموحة لإنتاج سيارة وتوكتوك كهربائي.

ووقعت «النصر لصناعة السيارات» التابعة لـلشركة «القابضة للصناعات المعدنية» مارس الماضى مذكرة تفاهم مع «فاليو مصر» بغرض التعاون فى تطوير مختلف مكونات المركبات الكهربائية، فى إطار خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتصنيعها بأحجام مختلفة، وكذلك توطين تكنولوجيا التصنيع فى مصر.

وأعلنت وزارة قطاع الأعمال العام فى وقت سابق عن خطتها لإنتاج السيارة الكهربائية E70 داخل شركة النصر للسيارات.

وأوضح «على» فى تصريحات لـ«المال» أن فاليو تعمل فى 4 قطاعات رئيسية، تتمثل فى تطوير السيارات الكهربائية وأنظمة القيادة الذاتية، والتحكم والاتصال داخل كابينة القيادة، وأنظمة الرؤية، والأنظمة الحرارية، وتحتل المركز الأول عالميًا فى مجالات كهربة السيارات والأنظمة المساعدة للقيادة المتقدمة، مبينًا أن شركته تلعب دورًا رئيسيًا فى إنتاج المحرك الكهربائى لأكثر من علامة تجارية، منها مرسيدس الألمانية.

فى سياق متصل، لفت «على» إلى أن قائمة عملاء فاليو خارج مصر تضم العديد من مصنعى السيارات بجميع أنحاء العالم، منوهًا أن سياسة الشركة للتصنيع ترتكز على مبدأ التواجد الجغرافى، إذ تحرص على بناء مصانعها بالقرب من مصانع عملائها.

وذكر أن حوالى %94 من مبيعات الشركة الفرنسية ترتكز على تقنيات تساعد على تقليل انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وتعزيز سلامة الطرق.

وألمح إلى أن استراتيجية فاليو العالمية خلال المرحلة المقبلة تستهدف تقديم حلول التنقل مثل الدراجات الكهربائية والاسكوتر لمواكبة التحول العالمى فى صناعة النقل الذكي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع وفقًا للظروف المناخية العالمية الاستغناء عن السيارات العاملة بالوقود، والتوجه نحو إنتاج عربات صديقة للبيئة تعمل بمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

وبدأت «فاليو» نشاطها محليًا عام 2005، وتتواجد فى 31 دولة عالميًا، ويمثل فرعها فى مصر أكبر مركز على مستوى المجموعة الفرنسية فى تطوير البرمجيات والأنظمة الإلكترونية للسيارات.